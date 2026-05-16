Es compleix un mes del procés
El Govern reforçarà les comissaries davant l’allau de peticions de targetes TIE i informes policials per a la regularització d’immigrants
La Policia Nacional tem que les sol·licituds per obtenir la targeta d’identificació d’estrangers i la gestió dels informes policials desbordin els seus equips
El retard en l’enviament del número de la Seguretat Social deixa sense poder treballar migrants regularitzats
El Govern argumenta al Suprem en contra de paralitzar la regularització d’immigrants perquè danyaria l’interès ciutadà
Juan José Fernández
Quan es compleix un mes de l’inici de la regularització extraordinària d’immigrants –es va publicar en el BOE el 16 d’abril–, el Ministeri de l’Interior té previst reforçar les comissaries de Policia Nacional per fer front a l’allau de cites prèvies i tramitacions que hauran d’afrontar en relació amb aquest procés, tot i que per ara no s’ha concretat el nombre d’agents. Tant els experts com comandaments del cos policial temen que el sistema, ja per si mateix saturat, s’acabi col·lapsant i no es pugui donar la resposta idònia al ciutadà, davant l’allau de peticions previstes.
En aquest primer mes, ja són al voltant de 200.000 persones a tot Espanya les que han presentat la seva sol·licitud de regularització, cosa que suposa un 40% dels expedients que el Govern calcula que aprovarà. Així ho va explicar la secretària d’Estat de Migracions, Pilar Cancela, fa uns dies en la seva última visita a Barcelona. De fet, només en la primera setmana del procés, ja havien tramitat els seus documents 130.000 persones.
En el marc de tot el procés burocràtic, La Policia Nacional s’està encarregant de digitalitzar i unificar tots els certificats d’antecedents penals de tots els migrants que intentin acollir-se al procés. També han d’expedir les Targetes d’Identitat d’Estrangers (TIE) que hauran de sol·licitar les prop de 500.000 persones que el Govern estima que accediran definitivament al permís d’un any de treball i residència previst en la mesura.
Aquests tràmits fa setmanes que preocupa el Cos Nacional de Policia, que veu amb intranquil·litat com els terminis poden provocar quantitats inassumibles de feina. També estan inquiets advocats i entitats socials que s’ocupa d’assessorar els migrants en aquest procés, que comencen a veure un possible coll d’ampolla en el procés, que allargaria encara més l’ansietat de molts immigrants per estabilitzar la seva situació administrativa.
Cites per 300 euros
De fet, els primers efectes de la saturació ja es deixen notar als portals per aconseguir hora per sol·licitar el TIE, en el que es coneix com la «cita d’empremtes». El pla de xoc impulsat pel Govern per desencallar els expedients de regularització per arrelament que ja estaven en el sistema abans del procés extraordinari iniciat a l’abril –i que només a Catalunya té previst resoldre favorablement uns 46.500 casos– ha fet que sigui encara més complicat de l’habitual aconseguir una d’aquestes cites prèvies.
«Els locutoris s’estan posant les botes amb això», denuncia el director general del bufet d’advocats LegalTeam, Guillermo Morales. En aquests locals, és habitual que s’utilitzin programes informàtics per aconseguir una cita prèvia molt abans que fent-ho directament amb un ordinador o un telèfon mòbil habitual. El tràmit en principi, és gratuït, tot i que als locutoris se sol cobrar uns 30 o 50 euros als interessats. Morales assegura que algun dels seus clients ha topat que li han demanat fins a 300 euros per avançar la cita.
Tampoc és difícil trobar els que gestionen aquestes cites prèvies ‘online’. Una ràpida recerca en un portal d’anuncis dona accés a centenars de números de telèfon que asseguren que poden aconseguir un d’aquests torns. Un d’ells, consultat per EL PERIÓDICO amb una identitat fictícia, ofereix cites per 100 euros de cara a finals de juny o principis de juliol.
Morales veu difícil que no es produeixi un coll d’ampolla a les comissaries una vegada comencin a resoldre’s definitivament els expedients de la regularització extraordinària i tots els migrants hagin de passar per la sevacita d’empremtes.«És impossible que ho poden solucionar, haurien d’haver fet fa molt temps», lamenta. Per al director general de LegalTeam la solució a aquesta situació passa perquè totes les resolucions favorables que donen permisos de residència i treball als immigrants incloguin ja dia i hora per acudir a la ‘cita d’empremtes’, tal com es va fer durant una prova pilot a l’Hospitalet de Llobregat.
Redacció d’informes policials
Mésenllà de les cites per al TIE, a la Policia Nacional preocupa la gestió dels expedients policials. Aquestes setmanes s’estan adent a tràmit els expedients de regularització, cosa que dona accés a un permís de treball i de residència provisional. ElGovern té llavors un termini de tres mesos per estudiar el cas i acceptar-lo o denegar-lo definitivament.
És per això que, per argumentar la decisió, l ’UTEX de Vigo – l’oficina centralitzada que tramita tots els permisos de la regularització – ha de sol·licitar a les subdelegacions provincials del Govern els informes policials dels interessats, que han de corroborar totes les dades entregades pel sol·licitant.
«Si a Barcelona, quan acabi el termini, ho han demanat 150.000 persones, caldrà fer 150.000 informes policials», remarquen fonts del cos. Les fonts consultades apunten que, com és habitual, del 8% al 10% de les peticions –unes 50.000 de les 500.000 previstes– poden ser denegades perquè l’immigrant té antecedents a Espanya o al seu país.
«Serà el caos en tots els grups policials d’Espanya dedicats a fer informes. Ens enviaran de cop tot el que no ens han demanat ara i caldrà fer-ho en un termini determinat», adverteixen les mateixes veus.
Els policies també tenen la mosca darrere de l’orella amb la casuística dels Centres d’Internaments d’Estrangers (CIE), on asseguren que s’estan acceptant a tràmit algunes sol·licituds de regularització que obliguen a posar en llibertat persones «susceptibles de ser expulsades» pels seus antecedents penals. «Anem a una descoordinació total: els Ministeris d’Interior i Inclusió no parlen el mateix idioma», denuncien.
Retards en els tràmits
Fins a arribar a aquest punt encara han de passar alguns mesos. De moment, entitats socials i bufets d’advocats denuncien que les acceptacions a tràmit – que segons el BOE s’haurien d’emetre en 15 dies des de la presentació de la sol·licitud –, van amb una mica de retard. En el cas de LegalTeam, de les més de mil sol·licituds que van començar a enviar des del primer dia del procés, només s’ha acceptat a tràmit el 5%. Al despatx de l’advocada Marie Mateo, a Barcelona, d’unes cent sol·licituds només tres o quatre han passat de moment el tall i gran part dels seus col·legues estan en la mateixa situació: «De 350 expedients presentats, no han arribat ni cinc».
Oriol Nebot, advocat de Càritas, d’altra banda, assegura que de les 15 sol·licituds que ha presentat personalment, 12 ja han sigut acceptades a tràmit; tot i que han tardat unes tres setmanes a arribar. Fonts del Ministeri de Seguretat Social, Inclusió i Migracions asseguren que «les revisions es fan cas a cas, cosa que dona lloc a moltes casuístiques diferents» que poden fer que s’excedeixin aquells quinze dies previstos. «De tota manera, estem en termini i el procediment avança segons el previst», argüeixen les mateixes veus que asseguren que «tota sol·licitud tindrà una resposta» i criden a la calma.
