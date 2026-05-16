Una manifestació de 35.000 docents desborda el centre de València

Els professors de l’ensenyament públic van reclamar dignitat laboral i millores salarials, mentre van mostrar una gran unitat.

Imatge de la protesta a l’altura de la plaça de toros de València. | J. M. LÓPEZ

Marta Rojo

Valènica

El centre de València es va veure ahir completament desbordat per la manifestació de professors de l’educació pública valenciana, en vaga indefinida des de dilluns. Més de 35.000 persones, segons la Delegació del Govern, van recórrer el centre des de la plaça de Sant Agustí fins a l’ajuntament, tantes que, dues hores després que sortís la pancarta principal, hi havia centenars de persones que encara no s’havien pogut moure a la cua de la protesta.

La marxa no va estar encapçalada pels representants sindicals, sinó per un grup de persones vestides de negre, de cap a peus, algunes fins i tot amb vel a la cara. Dol per la mort de l’ensenyament públic valencià "en mans de les retallades i carències del sistema", denunciaven. Van acabar fent una performance a la plaça de l’ajuntament.

Rere de la comitiva fúnebre, la pancarta central, amb representants dels sindicats, STEPV, CCOO, la UGT i CSIF. Es van poder veure durant tot el recorregut pancartes i cartells dels sindicats, una mostra d’unitat dels treballadors de la docència, gairebé inèdita, almenys al llarg de les últimes dècades. Els representants sindicals consideren que la convocatòria massiva ha de fer canviar el pas de l’Administració, que ahir va presentar, consideren, una proposta insuficient i en la qual veuen incomprensible que no hi fos la proposta salarial.

