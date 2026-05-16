Fenomen mundial
L’afluència massiva de compradors de l’Swatch x Audemars Piguet impedeix obrir les seves dues botigues a Barcelona
Els Mossos i la Urbana intervenen per evitar incidents, i la marca afirma que iniciarà la venda en els pròxims dies
Acampades per l’Swatch x Audemars Piguet: Barcelona s’afegeix a la febre mundial pel Royal Pop
Patricia Castán
L’afluència massiva de compradors a les portes d’una botiga de Swatch a Barcelona, que aquest dissabte havia d’iniciar la venda d’una nova col·lecció de rellotges en col·laboració amb la firma de luxe Audemars Piguet, ha impedit l’obertura dels dos establiments de la ciutat, tant el situat al passeig de Gràcia com el de l’Illa Diagonal, on s’han viscut moments de tensió. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana han intervingut al centre de Barcelona per evitar incidents.
Fonts de Swatch han assenyalat a aquest diari que la venda a la capital catalana s’iniciarà en els pròxims dies i que s’ha optat pel tancament per motius de seguretat, davant l’èxit de la convocatòria. En canvi, en altres ciutats com Madrid o Sant Sebastià sí que s’ha pogut iniciar la venda.
La popular marca Swatch començava avui a tot el món la comercialització de la nova col·lecció de rellotges de butxaca ‘Royal Pop’, produïda en col·laboració amb Audemars Piguet, amb peces el preu del qual va de 385 a 400 euros. Per a molts fans de les dues marques suposa una oportunitat d’aconseguir creacions inspirades en un original de la cotitzada firma de luxe, que costa 20.000 euros. La col·laboració entre segells de rellotgeria genera autèntic furor entre els compradors, com ja ha passat anteriorment.
La febre desencadenada aquests dies a les principals ciutats del món no es deu només a l’afany d’aconseguir algun exemplar, sinó al negoci desencadenat al seu voltant. Al ser una sèrie limitada, es considera un objecte de col·lecció i molt cobejat per a la revenda. A les xarxes socials i plataformes de venda ‘online’ cotitzen per més de 2.500 euros, i s’oferien des de les mateixes cues de les botigues.
Evitar incidències
El fenomen havia provocat que des de fa dies es registressin llargues cues i acampades dia i nit a les portes dels establiments de Swatch a tot el món, inclosa Barcelona, com va informar ahir aquest diari. A la capital catalana, en el cas de la botiga del passeig de Gràcia la cua havia arribat aquest dissabte al matí més de 300 persones.
Davant el risc de tumults, l’establiment ha optat per no aixecar la persiana «per seguretat». Això ha provocat l ’ enuig dels compradors que feia dies que feien guarida. Per evitar incidents i posar ordre, els Mossos han enviat tres furgons de la unitat antiavalots ARRO, mentre que la Guàrdia Urbana també ha desplegat diverses patrualles a la zona per regular la fila de compradors, informa Efe.
En el cas de l’altra botiga de Swatch a l’Illa Diagonal, l’establiment ha arribat a obrir breument, tot i que ha hagut de tancar poc després per l’allau de consumidors.
Les mateixes escenes s’han reproduït en altres ciutats espanyoles –sense impedir l’obertura–, així com al centre de Nova York, Tòquio i Londres, entre d’altres.
‘Royal Pop’: models i preus
La creació en qüestió combina l’estètica pop i despreocupada de Swatch amb la reconeixible caixa octogonal del Royal Oak i es presenta en vuit versions diferents, amb diferents combinacions de color. A més de la seva funció principal, el rellotge pot utilitzar-se també com penjant, rellotge de sobretaula o accessori per penjar del bolso o motxilla.
Els clients disposen per triar entre sis models de dues agulles (hores i minuts) amb un preu de 385 euros, i dues versions més equipades amb una subesfera de segons situada a les 6 i la corona a les 3, que costaran 400 euros a les botigues, però molt més al mercat de revenda posterior.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública
- Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès