un mes de la regularització
"Se me’n va la vida esperant"
Molts immigrants que ja tenen els permisos de treball i residència provisionals a Espanya esperen el número imprescindible de la Seguretat Social per formalitzar un contracte. Des del Govern asseguren que van a "bon ritme", però que "no és un tràmit automàtic".
Pau Lizana Manuel
Després d’un mes amb el procés de regularització extraordinària obert, cada vegada són més les persones les sol·licituds de les quals han sigut acceptades a tràmit i, per tant, ja accedeixen a un permís provisional de residència i treball. No obstant, un detall burocràtic està deixant en uns llimbs la incorporació al mercat laboral dels immigrants. Els documents que els confirmen que tenen permís per viure i treballar a Espanya per un any no inclouen automàticament el seu número de la Seguretat Social, indispensable per firmar qualsevol contracte formal.
En aquesta situació de stand by es troba Melvin Alexis Serrano. "La carta ens diu que tenim el permís de treball i residència i que enviaran una altra carta amb el número", explica aquest salvadorenc. Està tranquil, però admet que vol regularitzar-se al més aviat possible per "treballar i, sobretot, millorar les condicions de vida". Serrano, que va tramitar els seus documents amb l’ajuda de Càritas, va arribar d’El Salvador fa dos anys amb la seva dona, la seva mare i el seu fill, que té problemes de salut. A Espanya ha pogut ser operat, però les condicions de vida no han sigut les millors per al petit. "Hem estat vivint en locals reformats amb més famílies", explica. Una vegada aconsegueixi el número de la Seguretat Social, espera poder continuar treballant en neteja i en pintura, com fins ara, però amb tot en regla.
També té acceptada ja a tràmit la seva sol·licitud i espera amb ànsies rebre el número de la Seguretat Social Katerine Aguilar. Aquesta cubana de 41 anys va venir sola des del país caribeny fa uns cinc anys per deixar enrere la situació "catastròfica" que es viu a l’illa. Va aconseguir un permís de residència per formació, però li va acabar caducant, així que té posades les seves esperances en aquest procés de regularització extraordinària. "De vegades sento que la vida se me n’està anant, com que no avanço", lamenta Aguilar. "Estic desesperada per poder tenir el meu contracte", afegeix la cubana, formada en infermeria i que ha treballat aquests anys en llocs de neteja i d’operadora telefònica. Aguilar va accedir al procés de regularització acudint al despatx LegalTeam. El seu director general, Guillermo Morales, assegura que la demora del número de la Seguretat Social és generalitzada. Fonts del Ministeri de Seguretat Social asseguren que ja s’estan "tramitant els números d’afiliació a bon ritme", tot i que "no és un tràmit automàtic i requereix un temps de gestió".
Gimcana burocràtica
Un pas enrere en la gimcana burocràtica de la regularització es troba Mohamed Souir. Aquest jove tenia clar que volia sortir del Marroc. "No trobes res bo per a tu, per ajudar la teva família, tot i que tinguis el batxillerat", explica Souir, que té 20 anys i va travessar la frontera nedant a Ceuta. Allà va passar uns mesos fins que es va desplaçar a Barcelona, i després d’un temps malvivint en un hort a Granollers, va trobar la Fundació Eveho.
Amb ells, Souir va poder començar a treballar en la instal·lació de plaques solars, a rebre formació i va aconseguir un pis a Sabadell, on encara conviu amb quatre persones en la seva mateixa situació. Ara, Eveho també ha ajudat Souir i tots els seus companys de pis a accedir al procés de regularització. De moment, Souir només ha rebut el número d’expedient de la seva sol·licitud. És el primer document que reben els immigrants després de tramitar els seus documents i només confirma que el viatge dels seus documents a través del sistema espanyol d’estrangeria ha començat. "Només hem d’esperar i tenir una mica de paciència", celebra.
