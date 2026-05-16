La visita de Lleó XIV
El pare Faustin, rector de Sant Agustí: «Omella em va dir al setembre que havíem d’arreglar l’església per si venia el Papa»
El sacerdot va fer de xòfer a Robert Prevost a Tanzània el 2003: «La meva mare em va dir que no seria capellà perquè era una feina de blancs, però un dia vaig veure un bisbe negre i vaig saber que era possible»
Dos filipins i dos de tanzans: així és l’orde de «contrabandistes de la fe» del Papa a Barcelona
El Papa visitarà la parròquia de Sant Agustí del Raval el 10 de juny al matí
Toni Sust
El pare Faustin John Mlelwa, rector de la parròquia de Sant Agustí, al Raval, està francament cansat. Li fa mal un peu: «Sembla que les sabates no són bones». Però sobretot està molt cansat d’atendre tots els periodistes que li han preguntat pel papa Lleó XIV, a qui va conèixer a Tanzània, on va compartir un llarg viatge amb ell, i que visitarà la seva església durant el viatge que farà a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. A Sant Agustí, el Papa es reunirà amb entitats socials.
El pare Faustin va néixer el 1962 al sud de Tanzània, a la província de Njombe, «en un poble perdut allà per la sabana. Es diu Mabanda. Ara viu molta gent, 10.000 persones, llavors només n’hi havia 300. Ara n’hi ha cinc o sis escoles. Quan jo era petit, només n’hi havia una», explicava dimarts passat a aquest diari. Cada estiu torna a casa per visitar la seva mare, que té 91 anys. «Pas un mes amb ella». A Tanzània, ja com a sacerdot, es va convertir en xòfer ocasional de Robert Prevost el 2003, quan l’ara Pontífex era Principal de l’ordre dels Agustinos, a la qual Faustin Pertany. I ja ho ha explicat mil vegades. «És molt molest explicar-ho tantes vegades, tots fan les mateixes preguntes».
Un viatge llarg
Un dia, el setembre passat, el cardenal Joan Josep Omella va acudir a Sant Agustí a fer missa. Explica Faustin que al final de la cerimònia l’arquebisbe va fer una mirada al sostre del temple. Va haver de fer cara de certa preocupació. «Es veia que estava una miqueta malament», admet Faustin. I Omella li va dir: «Has d’arreglar bé aquesta església. Pot ser que el Papa vingui».
Va ser llavors quan el tanzà va saber per primera vegada que hi havia possibilitats que tornés a veure Robert Prevost anys després de fer-li de xòfer durant prop de 2.000 quilòmetres, de Dar es Salaam a Songea i tornar: «És una persona molt senzilla. Al cotxe anàvem ell, un altre religiós que s’havia tret el carnet de conduir feia molt poc, i que no va voler conduir per no posar en perill el Principal, i jo. Vaig conduir la major part del viatge, però Prevost va voler portar el cotxe una estona». Tot va anar bé, no hi va haver incidents.
Faustin no només va fer de conductor. També va traduir homilies de Prevost de l’anglès al suajili, llengua oficial a Tanzània, que és la segona del sacerdot: «La meva llengua materna és el bena», un idioma bantú propi del sud del país.
El capellà blanc i el bisbe negre
Mlelwa fa vuit anys que és a la parròquia de Sant Agustí. Cinc com a vicari i els últims tres com a rector. El seu primer contacte amb la religió el va fascinar. «Al meu poble els nens gairebé no anaven a l’església, només la gent gran. La primera vegada que vaig anar a una església tenia 10 anys. Al veure com parlava el sacerdot, com actuava, em va impressionar, em va emocionar. Li vaig dir a la meva mare: ‘Jo vull ser com ell’. Però ella em va contestar que això era impossible. Em va donar que els sacerdots eren gent que havia estudiat i que era una feina de blancs. Perquè ella mai havia vist un sacerdot negre».
Faustin, el tercer de sis germans, no es va desanimar. «Amb 10 anys vaig entrar en la catequesi per batejar-me i fer la primera comunió. Vam fer un campament d’una setmana per preparar-nos per a la confirmació, i el dia que la vaig fer vi un bisbe que era negre. Era negre com jo. ¡I estava fent el mateix que el capellà blanc! I llavors em vaig dir: ‘És possible’».
Fins aleshores no havia anat a l’escola. Li van ensenyar a llegir en catequesi. Després, ajudat per un amic del seu pare, va començar a estudiar primer de primària als 12 anys, amb altres nens de sis. I el 1981 va anar al seminari. És sacerdot des del 1996. «El meu pare no volia que ho fos però el dia que em van ordenar va plorar d’emoció». Va estudiar Teologia durant tres anys a Roma, es va ordenar com a diaca a Valladolid i va tornar a Tanzània, on va ser sacerdot durant 15 anys. «Després vaig demanar anar-me’n al Perú». En aquell país un dia va tornar a veure Prevost, tot i que llavors només el va poder saludar breument, quan ell ara Papa el va veure de lluny i va demanar trobar-li un moment.
Un hàbit negre
Del Perú es va traslladar a Espanya: «Primer em van dir que aniria a Madrid. Estava molt content, tenia amics allà». Però al final el van enviar a Barcelona. No va ser, diu, el millor per continuar aprenent castellà, però se’l veu perfectament integrat. Explica que el va sorprendre «moltíssim» que fessin Papa a Prevost: «No esperava que una persona tan simple i que conec ho fos».
El pare Faustin es prepara per a les fotos. A l’Àfrica anava amb hàbit blanc, i tot i que a Espanya li tocaria anar de negre, va mantenir l’original: «¿Per què comprar-ne un altre?», es pregunta entre rialles. Però ara es col·loca l’hàbit negre que ha adquirit per a la visita de Lleó XIV: «Per no anar de blanc com ell». I camina per l’església, on una plataforma elevadora està col·locada a prop de l’altar. Ja s’ha reparat una gran part del sostre, però falten alguns arranjaments.
Dimarts, com fa cada dia, el rector de Sant Agustí va celebrar una missa a les 19.00 a la capella que queda a la dreta del presbiteri, mirant a l’altar. Els seus feligresos són filipins, peruans, equatorians: «Venen alguns catalans, espanyols, però gairebé tots han venut els pisos i se n’han anat a altres barris».
L’última entrevista
Malgrat que aquest dimarts va començar proclamant el fàstic que li causava la insistència dels periodistes –«Sempre fan les mateixes preguntes, és una gran molèstia»–, el pare Faustin acaba agafant el telèfon a un altre informador que li truca per demanar-li una cita. Contesta amb aire cansat, una mica teatral, i un somriure murri: «Sí, podeu veniu demà. Només seran 10 minuts, ¿eh?». I riu a cor què vols.
L’església de Sant Agustí serà recordada com la que un dia va acollir el papa León XIV, però això no ha d’esquivar la constatació que el seu rector tanzà, el religiós sorneguer que va veure que podria ser capellà quan va descobrir que hi havia bisbes negres, mereix sens dubte una visita.
