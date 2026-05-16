Millora de la infraestructura
Adif avança en més de 200 obres per reforçar tota la xarxa de Rodalies, amb especial focus a l’R2 i l’R3
Set d’aquestes són actuacions integrals, com la remodelació de l’estació de Castelldefels o el desdoblament de vies de l’R3, que permetran augmentar la capacitat i enfortir tot el sistema ferroviari català
CCOO i UGT convoquen una vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny
Comencen les obres de condicionament del pas inferior de l’estació de Renfe de Castelldefels
Pau Lizana Manuel
Els treballs per a millora l’estat de Rodalies continuen. L’administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif) està treballant actualment en almenys 200 obres a tot l’entramat ferroviari català. D’aquestes, prop d’una seixantena són obres que ja estaven programades i previstes al Pla de Rodalies i les 90 restants es corresponen al pla de contingències desplegat per la companyia estatal després de l’accident de Gelida i el pas de la borrasca ‘Harry’ pòrnies que l’Estat ja ha desemborsat prop de 188 milions d’euros.
El nombre d’actuacions totals, de fet, és en realitat una mica més gran, ja que les xifres que ha facilitat aquest divendres Adif corresponen únicament a la Subirecció d’Operacions Nord-Est. Alguns treballs –com els que tenen a veure amb túnels– depenen directament de la Direcció d’Operacions.
En concret, la Sotsdirecció treballa ara mateix a 13 trinxeres – aquests terraplens que moltes vegades necessiten ser mallats per evitar despreniments – iestà rendint cinc trams de catenària en algunsponts. Adif també està tancat les vies en almenys vuit municipis de Catalunya – cosa que en argot ferroviari es coneix com realitzar un tancament – i ha tancat 13 quilòmetres més de raïls en àrees pròximes a les zones restringides per l’ episodi de pesta porcina d’aquests mesos.
També, tal com estava programat, la companyia està protegint 60 murs de maons repartits per tota la xarxa i té actives 10 obres en entremalioses i vies; 7 en estacions i subestacions elèctriques i 16 més dirigides a les instal·lacions de seguretat, senyalització i comunicacions.
Cisallaments i quadruplicacions
Les obres de més envergadura i més calat a la xarxa són la que la Sotsdirecció cataloga d’ ‘actuacions integrals’. Aquí s’inclouen, per exemple, el desdoblament de l’R3 entre Parets del Vallès i la Garriga – i l’adaptació de totes les estacions del tram – i la remodelació d’altres baixadors com el de Castelldefels. Les obres en aquesta parada del Baix Llobregat són de gran importància no només per al confort dels usuaris, sinó per al bon funcionament de tot el sistema de Rodalies.
Fins al 2023, quan van començar les obres, l’estació de Castelldefels comptava amb tres vies on els trens realitzaven les seves parades. Dues permetien seguir la marxa de l’R2Sud cap aVilanova i la Geltrú o Barcelona i l’última era una via morta on estacionaven els trens de l’R2, que acaben el seu trajecte a Castelldefels. Des d’aquesta tercera via, els trens estaven obligats a creuar tots els altres raïls abans d’arribar a la via correcta. Això és el que es coneix com un cadallament i retarda tota l’operativa de la línia. És una cosa molt comuna en terminals intermèdies com l’Hospitalet, Mataró o Sant Celoni, on alguns trens només paren i d’altres tenen allà el seu destí final.
Una vegada acabades les obres, cap a la primavera del 2027, l’estació haurà reordenat per complet les seves vies. Els trens de Rodalies avançaran per dues vies laterals i al centre hi haurà dues vies d’estacionament per a trens de més de 200 metres. Això permetrà que les circulacions de l’R2 puguin anar amb ‘composicions dobles’ –aquestes circulacions en la qual dos trens de Rodalies van ‘enganxats’– i puguin absorbir molts més passatgers. La nova configuració, a més, evitarà els cisallaments i permetrà tenir més flexibilitat davant incidències.
El salt de qualitat definitiu per al corredor sud de Rodalies del qual forma part Castelldefels, no obstant, haurà d’esperar un temps més. Un canvi de criteri al ministeri va obligar a retardar la quadruplicació de vies fins al Prat que ha de permetre multiplicar la quantitat i la velocitat dels trens que circulen en aquest tram. Sigui com sigui, l’estació de Castelldefels ja estarà adaptada per rebre aquestes circulacions addicionals.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública
- Un ferit greu evacuat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès