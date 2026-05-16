Tarragona i Reus omplen els seus bars de ciència en una nova edició del festival “Pint of Science”, del 18 al 20 de maig
Amb 75 ciutats i més d’un miler de xerrades programades, l'estat espanyol és un dels països on hi ha més participació
La ciència tornarà a sortir dels laboratoris per instal·lar-se als bars de Tarragona i Reus amb una nova edició de Pint of Science 2026, que se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de maig. El festival de divulgació científica proposa, un any més, un format informal i proper per acostar la recerca a la ciutadania, amb xerrades gratuïtes a partir de les 19 hores en diversos establiments de les dues ciutats.
En total, hi participaran 56 investigadores i investigadors vinculats principalment a la Universitat Rovira i Virgili i a centres de recerca del territori com l’Institut Català d'Investigació Química (ICIQ), l’Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG), el Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) o l’Institut de Ciències del Mar, entre d’altres. També hi participen professionals de l’àmbit sanitari com l’Institut Català de la Salut i l’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, així com investigadors d’universitats internacionals com l’Imperial College de Londres.
Un gran ventall de temes
El programa d’aquesta edició aborda una gran diversitat de temes. En l’àmbit de la salut i la biomedicina, les xerrades tractaran qüestions com l’endometriosi, la menopausa, la salut mental, la influència de la dieta en el cervell, la microbiota intestinal o la medicina de precisió. També s’hi abordaran temes com la detecció precoç de malalties o els efectes del tabaquisme durant l’embaràs.
La tecnologia i la innovació també tindran un paper destacat, amb continguts sobre intel·ligència artificial, energia d’hidrogen, materials intel·ligents per capturar CO₂, fotosíntesi artificial o usos de l’energia nuclear. En paral·lel, el festival reflexionarà sobre el canvi climàtic, la biodiversitat marina del Mediterrani, la transformació del litoral o la resiliència dels ecosistemes.
La programació es completa amb propostes d’arqueologia, evolució humana, paleoclimatologia i humanitats, així com aproximacions més curioses, com l’estudi científic dels fongs, la possible “comunicació” de les plantes o l’anàlisi matemàtica de formes naturals. Totes les activitats són gratuïtes i el programa complet es pot consultar al web oficial del festival. Pint of Science 2026 torna així a convertir els bars en espais de debat científic i divulgació oberta a tota la ciutadania.
Divulgar la ciència "amb naturalitat"
Les sessions es repartiran entre diversos locals: a Tarragona, la Sala Zero Tarragona, 12 Topos i Totem Cafè; i a Reus, l’As de Copes Gastropub i el Racó de l’Orfeó Reusenc. Segons l’investigador de la URV i coordinador del festival a la demarcació, Fran Algaba, l’objectiu és apropar la recerca al públic: “Espais com aquest ens ajuden a explicar la ciència amb naturalitat i fer-la més propera”. El festival, que a Tarragona i Reus coordina l’associació DivulgaTGN, fa nou anys que es consolida al territori.
Pint of Science és una iniciativa internacional que se celebra simultàniament en 27 països. A l’Estat espanyol és el segon país amb més participació, amb 75 ciutats i més d’un miler de xerrades programades, cosa que l’ha convertit en un referent mundial de la divulgació científica en espais informals.
