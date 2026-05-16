Nova tendència en automoció
"Vaig aprovar amb només 13 pràctiques i va ser més barat"
Alumnes d’autoescola expliquen que la facilitat de conducció i l’estalvi en les classes de pràctica impulsen la demanda del permís per a vehicles automàtics, molt més fàcils de conduir que els tradicionals amb canvi de marxes.
David López Frías
El permís per conduir cotxes automàtics cada vegada té més èxit entre els alumnes de les autoescoles. La facilitat en la conducció respecte als cotxes de canvi manual és la principal raó per optar per aquest codi 78 , però no l’única. Claudia Pascual té 20 anys, viu a Cabrils i acaba d’obtenir aquest carnet: "A casa teníem un cotxe automàtic, un Lexus. Com que és el que havia de conduir i no un de manual, vaig optar per aquest tipus de carnet".
Explica Claudia a EL PERIÓDICO que està satisfeta per haver pres aquesta decisió i afegeix que, tot i que cada classe pràctica és més cara, "50 euros, davant 40 del cotxe manual", li ha acabat sortint més barat: "És més senzill i he acabat fent menys pràctiques. Normalment, la gent en fa entre 20 i 30. Jo vaig pujar a examen havent-ne fet 13 i vaig aprovar. He acabat estalviant".
Consell del professor
De vegades són els mateixos professors els que suggereixen als alumnes que es passin a l’automàtic. Ho explica Fátima Katrani, de 41 anys i veïna de Terrassa. Va començar fent les pràctiques amb un cotxe manual, però des del principi no hi va haver feeling. No es feia amb el cotxe ni amb el canvi de marxes. En vista que no hi havia progrés, va ser el seu instructor de l’Autoescola Vallparadís qui li va proposar que provés amb l’automàtic. "Va encertar. Em sento més segura conduint aquest tipus de cotxes. No he d’estar pendent del canvi de marxes i em puc centrar més en la carretera", explica a aquest diari. Ara porta prop d’una trentena de pràctiques fetes i ja es veu capacitada per presentar-se a l’examen: "Encara no tinc data, però serà aquest mateix mes", explica la Fátima. "Amb el manual hauria hagut de fer més pràctiques perquè la conducció és més complicada". Respecte al turisme que conduirà quan obtingui el permís, explica: "El meu cunyat té un comerç de cotxes i ens n’aconseguirà un d’automàtic barat".
En aquesta mateixa autoescola fa classes d’automàtic Teresa Mendoza, colombiana de 50 anys que no havia conduït mai al seu país. "He decidit treure’m el carnet ara. El meu marit es va comprar un cotxe automàtic, un MG. Com que és el que portaré, he preferit optar per aquest carnet". Ho veu molt més senzill que conduir-ne un de manual. I tot i que ja ha pujat a examen un parell de vegades, ha suspès per "mala sort", afirma. "Però a la pròxima m’ho trec", apunta rient.
Disposar d’un automàtic és una altra de les principals raons per les quals els alumnes s’apunten al codi 78 . Tal és el cas de Rana Chabl, libanesa resident a Sant Cugat que cada setmana agafa el transport públic per plantar-se a Terrassa a fer pràctiques: "Sé que hi ha altres autoescoles que ofereixen aquests cursos, però em vaig decidir per aquesta perquè m’havien parlat bé de com ofereixen les pràctiques amb cotxes automàtics, i estic contenta".
Rana porta una vintena de pràctiques, condueix amb facilitat i, com que és la seva primera experiència al volant, no fa les clàssiques "frenades" que solen fer els conductors que passen del manual a l’automàtic: "En el meu cas he optat per aquest tipus de carnet perquè treballo per a una companyia farmacèutica que ens posa cotxe d’empresa. Hi ha molta varietat de marques, però tots són elèctrics. I com que l’elèctric és sempre automàtic, vaig prendre aquesta decisió".
El seu professor, Santiago Suárez, porta més de 30 anys en la professió i recomana als alumnes que provin aquesta opció: "És el futur. No queda tant perquè la majoria dels cotxes que vegem circulant siguin automàtics. Per qüestions d’ecologia, els motors tèrmics de tota la vida acabaran desapareixent o quedant per a casos molt concrets".
Suárez espera "que s’aprovi aviat la directiva europea que fixarà en 7 o 8 hores de pràctiques els requisits per convalidar el carnet automàtic i que els alumnes també puguin portar el manual". Remarca que "en altres països, com els EUA o a l’Europa del nord, tenen més cultura i tradició de cotxe automàtic, però aquí també s’acabarà imposant", opina.
