A Barcelona
Detinguts tres policies del Canadà per pegar a una prostituta
Germán González
Tres policies canadencs de vacances a Barcelona han sigut detinguts acusats d’agressió sexual i física a una dona que es dedica a la prostitució. Tots quatre es desplaçaven dimecres al vespre en un taxi per Ciutat Vella, ja que ella havia acordat un servei sexual amb un dels policies al seu hotel. Un dels agents anava al seient del davant i els altres dos a la part del darrere. Durant el trajecte, els policies van voler practicar sexe alhora amb la dona, que s’hi va negar. En aquell moment, els tres sospitosos suposadament es van posar violents i van començar a insultar, agredir i amenaçar la dona. Un dels agents que anava darrere va fer tocaments sexuals a la víctima mentre que l’altre presumptament li va clavar cops a la cara i li va causar una lesió a la cella per la qual va necessitar punts de sutura.
Davant aquesta situació, la dona va demanar ajuda des de la finestreta del taxi quan anaven per la zona de discoteques del Front Marítim. Allà la van sentir agents de paisà de la Guàrdia Urbana, que van aturar el vehicle i en van fer baixar els ocupants. Un dels sospitosos, el qui havia pegat a la dona, va sortir corrents, mentre que els guàrdies urbans van detenir els altres dos. El qui anava davant va mostrar actitud violenta contra els agents i per això l’acusen de resistència. A l’altre policia canadenc li imputen lesions, perquè també va pegar a la dona, i agressió sexual.
Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la investigació i van activar la recerca i captura del tercer sospitós, el qui anava al seient posterior i va clavar cops forts a la cara a la dona. El van detenir agents de la Guàrdia Civil a Palma divendres després d’estar 48 hores fugit. Un jutjat d’aquesta ciutat el va deixar en llibertat però li va imposar una fiança de 3.000 euros per recuperar el passaport. El presumpte agressor sexual va poder eludir la presó amb un pagament previ de 6.000 euros. Tots tres tenen previst tornar al Canadà.
