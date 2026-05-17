PRESUMPTE CAS DE violència MASCLISTA
Un guàrdia civil mata la dona i el fill i se suïcida a Alacant
Tres cadàvers amb ferides provocades per arma de foc van ser localitzats en un habitatge de la casa quarter de la localitat de Dolores, que ha decretat tres dies de dol oficial.
David Pamies / Sara Rodríguez
Un guàrdia civil, la seva dona i el fill de tots dos van ser trobats morts ahir al seu habitatge de la casa quarter de Dolores (Alacant), segons van confirmar al diari Información fonts pròximes al cas. Un company de l’agent va trobar els cadàvers cap a les 11 del matí. La dona, de 51 anys, i el fill, de 24, eren en una de les habitacions de l’habitatge, mentre que el guàrdia civil, de 55, va ser localitzat al passadís amb una ferida per arma de foc al cap i l’arma al seu costat. Presumptament s’hauria suïcidat, segons les primeres informacions.
La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere va assenyalar que podria tractar-se d’un cas de violència masclista, tot i que la delegada del Govern al País Valencià, Pilar Bernabé, va assenyalar aquesta via d’investigació com una més de les que s’estudien en aquest moment, atesa la relació conjugal i familiar dels difunts. Va assegurar, però, que caldrà esperar els resultats de l’autòpsia que els faran dilluns, per disposar de dades més concloents que permetin aclarir els fets.
Parella coneguda a Dolores
La parella, tot i que no era originària del municipi, era molt coneguda a la localitat, perquè la família hi vivia des de feia molts anys. Situada en plena horta de la comarca del Baix Segura, aquesta població, d’uns 8.500 habitants, està consternada pel tràgic succés, inexplicable per a uns veïns que parlen del matrimoni com a "molt bones persones". Pels seus comentaris, no hi havia res que fes sospitar el que va passar dissabte.
En la compareixença oferta conjuntament per la delegada del Govern, el subdelegat del Govern, Manuel Pineda, i l’alcalde de Dolores, Joaquín Hernández, es confirmava que els cossos dels tres difunts presentaven ferides per arma de foc. El mateix Hernández juntament amb un altre regidor de l’equip de govern de la localitat havia pogut accedir a l’interior de la caserna immediatament després de saber la notícia.
L’alcalde va dir que les instal·lacions disposen d’un sistema de videovigilància, a més de tenir agents de guàrdia durant les 24 hores i que fins ara no hi havia cap indici que haguessin accedit terceres persones a l’interior d’aquestes instal·lacions.
L’agent de la benemèrita formava part de l’equip d’investigació del lloc de Dolores, integrat per al voltant de 50 efectius destinats a aquesta caserna. Es tracta d’un dels llocs històrics del Baix Segura que estén els serveis a localitats pròximes com Albatera, Catral, Daia Vella i Daia Nova. Es dona la circumstància que en aquest mateix lloc està destinat el guàrdia civil que fa una setmana va resultar ferit en una operació de lluita contra el narcotràfic, a Huelva, on van morir dos dels seus companys.
Després de saber-se la tràgica notícia, l’Ajuntament de Dolores ha decretat tres dies de dol oficial i ha anunciat la immediata suspensió de les activitats festives i la programació municipal. Així mateix, s’ha convocat aquesta tarda els veïns de la població a guardar un minut de silenci a dos quarts de vuit del vespre davant l’ajuntament i s’informava de la celebració d’un ple extraordinari.
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- Un tall accidental deixa un rastre de sang del Pont Nou de Manresa al CAP Bages
- Amb D de Dona omple Torre Busquet de Manresa amb un reconeixement al lideratge femení
- El papa beneirà la fundació que dirigeix sor Lucía a Manresa abans del gran acte a Montjuïc del 9 de juny
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: 'No sé com li donen veu a la televisió pública