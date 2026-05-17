Videopòdcast ‘Sobre (vivir) a la crianza’
Jordi Grané, filòsof: «Hem convertit l’educació en un parc d’atraccions»
En ‘Sobre (vivir) a la crianza’ parlem amb la docent acabada de jubilar i amb el filòsof Jordi Grané sobre la baixada del nivell educatiu, la sobreprotecció i l’impacte de la IA a les aules
Carme Tuset Padró, fundadora d’Espai Sistèmic i Humanista i filla adoptada: «Si els pares es formessin abans d’adoptar, hi hauria menys devolucions d’infants»
Samanta Villar
L’educació no és només cosa d’escoles. Ens competeix a les famílies, als docents i a tota la societat. I, no obstant, cada vegada més pares i mares tenim la sensació que alguna cosa s’està trencant: celebrem que baixa l’abandonament escolar, però ens preocupa que els nostres fills sàpiguen menys, llegeixin pitjor i tolerin cada vegada menys l’esforç.
Aquest és el tema que abordem en el nou capítol de ‘Sobre (vivir) a la crianza’: si realment ha baixat el nivell educatiu o si estem mesurant amb regles antigues una escola que ha canviat massa ràpid. Parlem de matemàtiques, de lectura, de deures, d’exàmens, d’inclusió, de pantalles i d’aquest dubte incòmoda que apareix a moltes cases: ¿estem ajudant els nostres fills o els estem traient responsabilitat?
¿Ha baixat el nivell?
Per respondre comptem amb María Jesús Jiménez, professora de secundària acabada de jubilar, matemàtica i docent vocacional, que assegura que va deixar les aules abans del que li hauria agradat perquè la situació s’havia tornat «inassumible» per la burocràcia, l’estrès i els canvis legislatius constants.
Jiménez explica que, al comparar exàmens de segon de batxillerat de fa 30 anys amb els actuals, va veure clar que els seus últims alumnes, tot i que eren una promoció bona, no haurien pogut resoldre aquelles proves. Per ella, el problema no és la falta d’intel·ligència, sinó un sistema que intenta que tots arribin al mateix punt sense posar els recursos necessaris.
També hi participa Jordi Grané, filòsof i expert en resiliència, que llança una reflexió contundent: «No deixar ningú enrere» pot ser una bona idea, però es converteix en un problema si la solució és abaixar el llistó per a tothom. Segons Grané, la inclusió sense recursos acaba provocant que no avanci ningú.
Pares, deures i responsabilitat
En l’episodi també parlem de les famílies i d’aquest equilibri tan difícil entre acompanyar i sobreprotegir. Apareix una figura molt reconeixible: els pares helicòpter, sempre al voltant dels seus fills, intentant anticipar-se a qualsevol ensopegada.
La idea que sobrevola la conversa és clara: educar no significa fer per ells el que poden fer sols. Significa ser a prop, però no a sobre. O, com resumeix Grané, «educar és ser allà sense ser allà». Una frase incòmoda per als qui vivim pendents d’agendes escolars, deures oblidats i grups de WhatsApp que cremen a la mínima.
Competències, memòria i intel·ligència artificial
Un altre dels grans debats del capítol és el model per competències. Jiménez defensa que hi ha continguts que es poden treballar així, com l’estadística o els percentatges, però adverteix que altres bases, com les taules de multiplicar o els pol·linomis, necessiten memòria, pràctica i explicació directa.
La intel·ligència artificial també entra a l’aula. Els convidats coincideixen que pot ser útil si qui la utilitza té criteri i coneixement, però perillosa si es converteix en una drecera per no pensar. Grané prefereix anomenar-la «règim algorítmic» i recorda que, per utilitzar bé una eina que barreja informació i desinformació, primer cal saber.
L’episodi es tanca amb una pregunta que ens interpel·la com a societat: si rebaixem massa l’esforç, l’exigència i la tolerància a la frustració, ¿quins adults estem preparant?
On es pot veure i escoltar ‘Sobre (vivir) a la crianza’
Podràs escoltar ‘Sobre (vivir) a la crianza’ cada diumenge en les principals plataformes de pòdcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon Music i Youtube.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- El tren turístic de Catalunya que sembla tret d’una altra època: naturalesa, història i vistes úniques
- Mariajo Fuenteálamo, periodista de l’ABC: 'El que no m’esperava mai, com a periodista no esportiva que soc, és que parlés de mi