Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsParc de BombersPla de Barris de ManresaCanes 2026Alex TousHantavirus
instagramlinkedin

COMERÇ

Els diumenges de botigues obertes arrenquen amb bona acollida

Pelai ressorgeix amb més diversitat de botigues

Pelai ressorgeix amb més diversitat de botigues

Patricia Castán

Barcelona

Barcelona va aixecar ahir el teló de la temporada d’obertures comercials en dia festiu a les zones turístiques, amb un notable ambient i afluència de visitants i compradors als eixos més cèntrics, en especial el passeig de Gràcia, Pelai i Portal de l’Àngel, tot i que amb poca repercussió en altres zones. El comerç del centre fa una valoració positiva del debut, malgrat que una part del sector creu que ha faltat comunicació perquè els potencials consumidors –la iniciativa s’enfoca sobretot en el turisme– coneguessin bé l’abast de les obertures.

El bon temps va permetre que milers de viatgers de cap de setmana a la ciutat sortissin a recórrer el centre de la ciutat i topessin amb molts establiments oberts. En els esmentats vials, a grosso modo, dues terceres parts de l’oferta tenien les persianes aixecades. Un comerciant del passeig de Gràcia assenyala que alguns clients estrangers es mostraven "sorpresos però encantats".

Pont a Madrid

Des de l’entitat Barcelona Oberta, que representa els eixos de zones turístiques i cèntriques, el seu portaveu Joaquim de Toca va assenyalar a aquest diari que el centre va viure "una jornada amb bon ambient comercial", amb especial afluència al passeig de Gràcia i carrers de l’entorn. Va posar èmfasi que aquest cap de setmana ha sigut pont a Madrid, cosa que sumat al premi de Moto GP i a l’últim partit de Lliga del Barça de Lliga va insuflar visitants als punts calents de compres.

Notícies relacionades

Francesc Casanovas, conseller delegat de les joieries Fina García, amb botiga en la primera línia del carrer de Pelai, va afegir xifres concretes: "Un 15% més de trànsit que un diumenge del setembre passat", a l’anterior campanya. Segons el ritme de vendes, estimava que la facturació estaria un 37% per sobre.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents