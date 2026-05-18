COMERÇ
Els diumenges de botigues obertes arrenquen amb bona acollida
Patricia Castán
Barcelona va aixecar ahir el teló de la temporada d’obertures comercials en dia festiu a les zones turístiques, amb un notable ambient i afluència de visitants i compradors als eixos més cèntrics, en especial el passeig de Gràcia, Pelai i Portal de l’Àngel, tot i que amb poca repercussió en altres zones. El comerç del centre fa una valoració positiva del debut, malgrat que una part del sector creu que ha faltat comunicació perquè els potencials consumidors –la iniciativa s’enfoca sobretot en el turisme– coneguessin bé l’abast de les obertures.
El bon temps va permetre que milers de viatgers de cap de setmana a la ciutat sortissin a recórrer el centre de la ciutat i topessin amb molts establiments oberts. En els esmentats vials, a grosso modo, dues terceres parts de l’oferta tenien les persianes aixecades. Un comerciant del passeig de Gràcia assenyala que alguns clients estrangers es mostraven "sorpresos però encantats".
Pont a Madrid
Des de l’entitat Barcelona Oberta, que representa els eixos de zones turístiques i cèntriques, el seu portaveu Joaquim de Toca va assenyalar a aquest diari que el centre va viure "una jornada amb bon ambient comercial", amb especial afluència al passeig de Gràcia i carrers de l’entorn. Va posar èmfasi que aquest cap de setmana ha sigut pont a Madrid, cosa que sumat al premi de Moto GP i a l’últim partit de Lliga del Barça de Lliga va insuflar visitants als punts calents de compres.
Francesc Casanovas, conseller delegat de les joieries Fina García, amb botiga en la primera línia del carrer de Pelai, va afegir xifres concretes: "Un 15% més de trànsit que un diumenge del setembre passat", a l’anterior campanya. Segons el ritme de vendes, estimava que la facturació estaria un 37% per sobre.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny
- El manresà Xevi Blancafort estrena la nova etapa del restaurant Can Pep, de Castellfollit de Riubregós
- El poble català que decideix com pintes la teva casa: aquests són els colors permesos i les multes si no es compleix
- Eddy Merckx era únic, abans d’una cursa tots dormíem i ell ja havia fet 80 quilòmetres
- El poble abandonat que amaga una gran 'muralla xinesa' i és a poc més de dues hores de Manresa
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»