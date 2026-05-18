vaga SANITÀRIA
Els metges tornen a parar contra de l’Estatut Marc
A Catalunya, la protesta serà el 20 de maig i amb aquesta nova jornada s’elevaran a 11 els dies de reivindicacions des de l’octubre.
Nieves Salinas
Els metges tornen a la vaga a tot Espanya, la quarta des de començament d’any, contra la proposta de reforma de l’Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. L’aturada comença aquest dilluns 18 i s’allargarà fins divendres, 22 de maig. El col·lectiu acusa el ministeri, immers en aquests dies en la crisi desencadenada per l’hantavirus, de trencar les negociacions i continuar "ignorant-los". A Catalunya, l’aturada es farà el dia 20 de maig. Amb aquesta nova data s’elevaran a 11 els dies d’aturada protagonitzats pels metges catalans des de l’octubre de l’any passat.
L’aturada afecta tots els metges: d’Atenció Primària, Atenció Hospitalària i Atenció Extrahospitalària, metges interns residents (MIR) i professionals de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (on es manté ingressat el pacient espanyol positiu en hantavirus i els altres 13 creueristes asimptomàtics).
El sindicat Metges de Catalunya (MC) reitera que la protesta es mantindrà mentre el Departament de Salut i les seves empreses proveïdores "no s’avinguin a negociar millores en les condicions laborals i professionals dels facultatius que permetin oferir una atenció segura i de qualitat".
Organització i conciliació
Les reivindicacions són "les mateixes del primer dia", recorda MC. Entre les reivindicacions hi ha la d’equiparar la jornada laboral amb la de la resta de grups professionals; posar fi a l’obligació de realitzar guàrdies de 24 hores com a cobertura assistencial; disposar de prou plantilles i dimensionades sense donar per assumida la sobrecàrrega dels facultatius; planificació d’agendes amb límits de pacients; conciliació amb descansos efectius i millores estructurals incorporades en un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
En paral·lel, MC fa efectiu l’avís d’incrementar la pressió sobre Salut amb mesures que "poden posar contra les cordes i fer trontollar un sistema tenallat per llistes d’espera inabastables".
Així, l’organització ha decidit activar la campanya Ni un minut més per demanar als metges que deixin de realitzar tota aquella activitat addicional i voluntària, com les hores extres, assumir més pacients en cartera per cobrir baixes i vacants, els dobles torns o les guàrdies afegides més enllà de les estrictament obligatòries.
El comitè de vaga el formen la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics (CESM) juntament amb el Sindicat Mèdic Andalús (SMA), Metges de Catalunya (MC), l’Associació de Metges i Titulats Superiors de Madrid (AMYTS), el Sindicat Mèdic d’Euskadi (SME) i el Sindicat de Facultatius de Galícia Independents (O’MEGA). Així mateix, l’aturada anirà acompanyada de mobilitzacions i manifestacions en diverses comunitats autònomes. A Madrid, AMYTS, sindicat majoritari a la comunitat, ha registrat la convocatòria autonòmica i ha anunciat concentracions diàries en diferents hospitals i davant el Ministeri.
