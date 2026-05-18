Montcada rebutja la potabilitzadora
L’Ajuntament qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de l’ETAP projectada per ATL, una peça clau del pla per proveir la regió metropolitana sense dependre del Ter.
Guillem Costa
Montcada i Reixac ha presentat al·legatacions contra el projecte de la futura potabilitzadora del Besòs prevista al municipi. L’Ajuntament, segons ha pogut saber aquest diari, qüestiona l’encaix urbanístic i ambiental de la futura ETAP Montcada, una infraestructura promoguda i gestionada per ATL (l’ens públic de subministrament d’aigua Ter Llobregat).
Aquesta fàbrica d’aigua és considerada "estratègica" per la Generalitat per augmentar la producció d’aigua potable a l’àrea de Barcelona. Segons ha pogut saber aquest diari, els informes tècnics emesos fins ara són desfavorables.
El projecte va sortir a informació pública el 23 de gener, amb el període per presentar al·legacions. Fonts d’ATL asseguren que la tramitació segueix el curs ordinari i que, com en totes les licitacions, s’estudiaran les propostes o reclamacions que es facin i es resoldran.
¿Nova ubicació?
El rebuig municipal no es limita a aspectes menors. El consistori considera que la planta presenta problemes d’encaix amb el territori. A més, fonts coneixedores del procés assenyalen que la documentació inicial no incloïa mesures compensatòries ambientals a l’entorn, tot i que aquest punt es pot remeiar durant el procés de resolució de les al·legacions.
Una de les alternatives plantejades suggereix buscar una nova ubicació per a la planta, però ATL no veu clares aquestes opcions si, segons el calendari previst, s’ha de començar a potabilitzar aigua el 2029. De moment, no només l’Ajuntament, sinó també Aigües de Barcelona, empresa publicoprivada implicada en la potabilització del besòs, ha formulat al·legacions.
