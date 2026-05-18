Pietro Maria Picogna, fundador de la plataforma Pack: "BCN combina qualitat de vida i ecosistema start-up"
Begoña González
Pietro Maria Picogna és fundador de Pack, plataforma que utilitza intel·ligència artificial (IA) per desenvolupar les habilitats de les persones en grans corporacions. Amb 27 anys, ha viscut a quatre continents abans de recalar a Barcelona.
¿Per què Barcelona?
Perquè combina qualitat de vida, talent internacional i un ecosistema start-up molt dinàmic. Per a un fundador, és una ciutat que permet pensar en gran: aquí es pot construir una empresa tecnològica amb ambició europea i global.
¿Quins aspectes de la ciutat destacaria com a positius?
Destacaria la seva obertura internacional, la capacitat d’atraure talent i la força de la seva comunitat emprenedora. Barcelona té un teixit empresa emergent molt viu: esdeveniments, networking, inversors i professionals de diferents països conviuen en un entorn que afavoreix noves oportunitats.
¿Quins aspectes de la ciutat cal millorar? ¿Com?
Milloraria la connectivitat amb altres mercats estratègics i la capacitat de facilitar encara més el creixement de les empreses emergents. Barcelona ja és un hub molt atractiu, però penso que pot reforçar el seu paper com a pont entre Europa, el Mediterrani i nous mercats com l’Orient Mitjà.
¿Què esperes de la Barcelona dels pròxims anys?
Espero una Barcelona cada vegada més internacional, tecnològica i sostenible, capaç de consolidar-se com un dels grans hubs europeus d’innovació.
¿Quina sents que és la teva ciutat? ¿Què és el que més trobes a faltar?
Barcelona és la meva ciutat, l’anomeno casa. És la millor ciutat d’Europa i és aquí on vull construir el meu futur i viure en les millors condicions possibles.
