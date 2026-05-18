La quarta edició de la Can We Run reuneix mil corredors i els seus gossos

La carrera solidària que s’organitza per estrènyer llaços entre els animals i els seus amos va tornar a ser un èxit al Parc Fluvial del Besòs de Santa Coloma de Gramenet, i va superar de nou la xifra del miler de participants

L’aficionat a les mitges maratons Pablo Gerbolés i la Koa van guanyar la categoria ‘Runner’

Els diners es destinen a gossos abandonats que necessiten atenció i una nova llar

A l’esquerra, alguns dels participants a la Can We Run amb els seus gossos, ahir al Parc Fluvial del Besòs de Santa Coloma de Gramenet. A dalt, un dels gossos realitza la prova d’agilitat; a baix, una de les mascotes s’hidrata després de participar en una de les proves; i a la dreta, l’entrega de la recaptació final. | JORDI COTRINA

Giacomo Leoni Amat

Barcelona

Va valer la pena matinar per no perdre’s el tret de sortida de la quarta edició de la carrera Can We Run de Barcelona. A les nou en punt del matí van arrencar a córrer els primers esportistes acompanyats dels seus gossos al parc fluvial que travessa Santa Coloma de Gramenet. L’esdeveniment solidari, organitzat per Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO i Sport, va tornar a reunir més de 1.000 corredors en una jornada avalada per l’Ajuntament, amb l’objectiu de promoure el benestar, solidaritat i responsabilitat, a més d’impulsar la tinença responsable de mascotes i la convivència respectuosa entre gossos i ciutadans.

Va ser un matí de diumenge marcat pel bon clima i el bon ambient que de seguida es va apoderar de la gent que s’acostava al monument a la Biodiversitat situat sobre la gespa, a la vora del riu Besòs. Va ser l’epicentre de tots els esdeveniments que es van succeir fins al migdia, en què els animals i els seus amos compartien protagonisme.

L’ambient festiu es va imposar des d’abans que comencés la carrera. Els primers a arribar van aprofitar per fer-se fotos amb els seus fidels gossos –de tota mena de raça– en un podi buit, on Eurofitnes es va encarregar de dirigir l’escalfament previ a la sortida. D’altres també es van asseure en un sofà groc enorme, cortesia de Galerías del Tresillo, un dels patrocinadors de l’esdeveniment juntament també amb Aena, BonÀrea, Eurofitness, Josera, Muski i Ownat. Tots presents i situats a les seves carpes, oferint productes mitjançant sortejos i fins i tot ruletes de la sort per a tot aquell que tingués dorsal. Des d’articles per jugar amb els gossos fins a menjar i serveis veterinaris, i es van arribar a formar cues dels que havien acabat la primera prova.

Més social que competitiva

Puntual va ser la sortida de la modalitat Runner, que va completar els sis quilòmetres del recorregut i va acabar premiant Pablo Gerbolés i la seva gossa Koa. Va arribar amb set la mascota, que es va afanyar a refrescar-se a la zona d’avituallaments: "La que dona la inèrcia és ella, no la forço. Té un any i mig". Era la primera vegada que el campió d’aquesta edició acudia a Can We Run, i acostumat a córrer mitges maratons, va assegurar que aquesta pràctica és "més social que competitiva". Sensació difícil de comprovar en directe, quan el Pablo va creuar la meta a tota velocitat, amb fins a dos minuts d’avantatge sobre Óscar Carballo Vázquez, segon classificat de la prova masculina amb el seu gos Coco.

Un minut després van arribar Maikel Gómez i la Luna per completar el podi i rebre un sac de menjar de Bon Àrea i una motxilla d’Eurofitness. L’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Mireia González, va entregar els premis als corredors, acompanyada de Mabel Mas, directora general d’EL PERIÓDICO.

Albane Sabatier es va emportar la modalitat femenina, i va rebre el seu premi de mans de Sara Martínez Zapata, tinenta d’alcaldia de Cultura, Esports, Promoció de la Ciutat i LGTBI de Santa Coloma de Gramenet. La més ràpida va ser l’única que va pujar al podi per fotografiar-se i acceptar els obsequis: un any d’assegurança gratuït de Musky. La van seguir Laura Asensio, segona, i Laura Navaja, tercera, tot i que van estar presents en l’entrega dels premis igual com els membres de les famílies classificades en segona i tercera posició.

Marxa i exhibició

Una activació de 10 minuts a càrrec d’Eurofitness va precedir l’arrencada de la categoria marxa (recorregut de tres quilòmetres), que no va premiar la velocitat, però sí la fortuna amb un sorteig. Aquesta sortida va ser molt més relaxada i multitudinària que no pas l’anterior, i va provocar una aglomeració a la sortida que es va anar diluint a mesura que els participants s’anaven acostant al pont de Can Peixauet, malgrat portar un pas còmode sota un cel pràcticament serè.

Els reconeixements de la Can We Run 2026 van acabar amb l’entrega d’un xec per part de Mabel Mas, amb el qual van destinar el 30% de l’import de les inscripcions a la protectora Veu Animal.

Aquests fons van als gossos abandonats que necessiten cures, atenció i la recerca i captació de noves llars. A més, l’esdeveniment d’aquest any va comptar amb la col·laboració de les marques Aneto, Canitas, Club d’Agility Ciutat Comtal, CocaCola, Rituals, Rucan, i Viladrau.

L’ordre del dia marcava una última activitat i així va ser com tots els concursants que s’havien quedat es van concentrar al voltant del circuit d’animació i exhibició del Club d’Agility Ciutat Comtal: cinc minuts de demostració pel guia, seguits d’aquells que es van atrevir amb la prova. Primer va ser el torn dels gossets més petits, amb capacitat per saltar obstacles de 20 centímetres.

Va estrenar el recorregut Tor, la "fletxa de Montjuïc", abans que la velocitat de Carlota i Greta provoqués l’aplaudiment més gran entre els espectadors. "El gos no va amb comandament a distància, sinó amb hores d’entrenament" va dir fent broma l’organitzador de la gimcana, que també va parlar sobre la "pressió escènica" que va patir un dels gossos abans de completar el circuit. Tots es van guanyar l’aplaudiment del públic, les mirades del qual també es projectaven des del passeig de Salzereda que s’estira paral·lel al riu Besós.

S’ha de recordar que la Can We Run va néixer el 2017 i va arribar a Barcelona el 2023 després de celebrar-se amb èxit a diverses ciutats espanyoles com Palma, Zamora, Gijón, Alacant, Màlaga, Saragossa, Las Palmas de Gran Canària i Vigo.

