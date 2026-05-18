TRIBUNALS

El TS confirma els 10 anys de presó per al pederasta de La Salle

El professor condemnat, Víctor Planas, també té una altra causa oberta per agredir sexualment un altre menor de l’escola Viaró de Sant Cugat.

Edifici de l’escola de la Salle Bonanova. | MANU MITRU

Guillem Sánchez

Barcelona

Sis anys i mig després de ser denunciat per dos exalumnes, el pederasta Víctor Planas (Barcelona, 1973), exprofessor de La Salle Bonanova i de l’escola Viaró de Sant Cugat, ingressarà a presó en els pròxims dies. Segons les fonts consultades per EL PERIÓDICO, el Tribunal Suprem ha desestimat l’últim recurs de Planas per eludir la presó. La sentència que considera provat que l’exprofessor va agredir sexualment i maltractat físicament i psicològicament el menor escolaritzat al centre de La Salle ja és ferma. L’altra causa judicial, que investiga abusos molt similars que va perpetrar presumptament contra el noi de l’escola Viaró, encara ha no acabat.

La sentència del Suprem ratifica que, a més dels 10 anys de tancament, Planas haurà d’estar sis anys en llibertat vigilada, no podrà acostar-se a la víctima –ni contactar amb ella– durant 15 anys i haurà de pagar-li 40.000 euros en concepte d’indemnització. Planas va seduir la mare del noi, amb qui va començar una relació sentimental, i, entre el 2010 i el 2012, de "manera continuada", va agredir sexualment el menor d’11 anys sobre el qual tenia un poder gairebé absolut. Planas, al convertir-se en parella de la seva mare, compartia domicili amb la seva víctima, era professor de la seva escola, era el seu entrenador de futbol i també era vigilant en l’hora de l’esbarjo escolar.

Gràcies a aquest poder, Planas va aconseguir que la víctima depengués "emocionalment" d’ell. Si el noi es resistia als seus abusos, Planas s’enfadava amb ell: "El mirava de manera agressiva, no li parlava o fins i tot l’apartava dels entrenaments (de futbol)". Aquesta conducta va provocar que el menor patís una por constant "del seu rebuig". Generant aquest clima, Planas va poder dominar-lo per agredir-lo sexualment als vestidors de l’escola –dels quals tenia les claus–, al seu domicili o durant sortides vacacionals. La víctima, quan ja havia complert els 20 anys, va denunciar el seu padrastre.

