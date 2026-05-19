Una allau de denúncies destapa abusos sexuals a les llars d’infants de París
La fiscalia obre una investigació que afecta 115 centres educatius de la capital francesa. L’alcalde reconeix un problema "sistèmic".
Leticia Fuentes
El #MeToo escolar sacseja França. Una onada de denúncies per violència sexual en llars d’infants i escoles de París s’ha convertit en una qüestió política, que posa de manifest les deficiències del sistema de protecció dels menors als centres escolars. El nou alcalde de París, Emmanuel Grégoire, reconeix que hi ha un problema "sistèmic" als centres escolars. I és que, des de començament d’any, un total de 78 treballadors municipals de les escoles parisenques han sigut suspesos, 31 dels quals per presumpte abús sexual.
Davant la magnitud de l’escàndol, l’hereu d’Anne Hidalgo va posar en marxa a mitjans d’abril un pla d’acció, catalogat com a "prioritat absoluta", de 20 milions d’euros dissenyat per protegir els nens en activitats extraescolars. Mentrestant, les concentracions #MetooEcole continuen: "Durant molt temps, es deia que els nens no parlaven. En realitat, ja parlaven. Era el sistema el que no escoltava", denuncien des del moviment.
Després de mesos d’investigació, la fiscalia de París va anunciar diumenge passat l’obertura d’investigacions que afecten "a priori tots els districtes de París", és a dir, gairebé 115 centres, i que ja han suposat la suspensió de 78 empleats. "Actualment, respecte a la fiscalia, tenim obertes tres investigacions preliminars (investigacions judicials, encomanades a jutges d’instrucció) i cinc citacions per comparèixer davant del tribunal penal", va detallar la fiscal, Laure Beccuau, que va afegir que un treballador social juvenil havia sigut posat en presó preventiva.
Tot va començar l’abril del 2025, quan un grup de pares va presentar diverses denúncies contra la llar d’infants Alphonse-Baudin, al districte 11 de París, per agressions sexuals contra cinc menors. El cas va obligar el centre a suspendre un membre del personal i informar la resta de familiars de la situació, fet que va provocar la indignació de molts al conèixer-se que ja el setembre del 2024 una mare havia presentat una queixa després que el seu fill de 3 anys li expliqués que un professor li havia tocat els genitals. La denúncia, segons els familiars, no va obtenir resposta. Allò tan sols era la punta de l’iceberg del que passaria la tardor del 2025. La mediatització del cas va provocar una cadena de denúncies en altres escoles del districte de la capital francesa i es va destapar una crisi sense precedents.
