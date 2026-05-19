Comissions municipals
Barcelona renuncia a cobrar 78.000 euros per cedir l’Estadi Olímpic a la visita del Papa
El govern de Collboni defensa facilitar que el recinte aculli la vetlla de Lleó XIV per “interès públic” i nega que sigui “un símbol d’adhesió” a l’Església
Jordi Ribalaygue
El govern de l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defensat aquest dimarts la cessió de l’Estadi Olímpic Lluís Companys per a l’acte més multitudinari que es preveu durant la visita de dos dies del papa Lleó XIV a la capital catalana, el 9 i el 10 de juny. La tinenta d’alcaldia Laia Bonet ha explicat a la comissió municipal d’Urbanisme que l’empresa municipal BSM —gestora del recinte— ha renunciat a reclamar a l’Església catòlica el pagament de 78.000 euros pel lloguer de la instal·lació i facilitar un acte “d’interès públic” i amb una demanda d’assistència “molt superior” a la que poden acollir altres recintes de la ciutat. Al mateix temps, ha argumentat que oferir l’espai “és un servei a la ciutadania, no un símbol d’adhesió a cap confessió”. La socialista ha comparegut a petició de Barcelona en Comú, que ha qüestionat que “amb diners de tothom s’hagi decidit subvencionar un acte litúrgic” en un edifici públic.
Bonet ha remarcat la “importància” del viatge del pontífex a Barcelona durant la seva expedició a Espanya per beneir la Torre de Jesús que corona la Sagrada Família. “És un honor que el puguem rebre”, ha expressat la regidora, que ha elogiat el missatge “oportú” del Papa davant de “líders com Trump, Putin o Netanyahu”, que només parlen de guerra. Alhora, ha remarcat que la cessió “no és una decisió discrecional”, sinó que s’ha pres “per acord de la majoria del consell d’administració” de l’empresa municipal BSM, gestora de l’Estadi Olímpic. Bonet ha afegit que “centenars de milers de ciutadans, de procedències i motivacions diverses” han expressat la seva voluntat de prendre part en la vetlla que se celebrarà el 9 de juny al Lluís Companys, que reunirà prop de 40.000 assistents.
El regidor Guille López (BComú) ha manifestat que el seu partit no s’oposa a la visita del Papa, però ha considerat que l’Ajuntament fa una “donació encoberta a l’Església”. “No és només una cessió gratuïta, sinó que cobrim els costos operacionals dins i fora, un autèntic xec en blanc”, ha criticat l’edil. ERC s’ha alineat amb els Comuns, mentre que Junts, PP i Vox han donat suport a l’acte del Papa a Montjuïc.
