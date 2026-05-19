Ordre d'allunyament vigent
Crim masclista a Figueres: una home mata una dona a ganivetades en ple carrer
El presumpte agressor home ha estat detingut al lloc dels fets
Eva Batlle
Crim masclista a Figueres. Un home ha matat presumptament una dona aquest dilluns a Figueres. L’home ha estat arrestat com a presumpte autor d’un homicidi per violència masclista ocorregut a la plaça Tarradellas. Els fets han passat poc abans de les tres de la tarda i han mobilitzat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana.
Segons la informació facilitada per fonts municipals, l’agressor tenia una ordre d’allunyament vigent que hauria incomplert en dues ocasions. L’home ha estat detingut al mateix lloc dels fets poc després de l’incident. La dona tenia 33 anys i l'agressor, 48.
En un primer moment, els serveis d’emergència han informat d’una intervenció en curs a la zona, però minuts després s’ha confirmat que es tractava d’un homicidi relacionat amb violència masclista.
L’Ajuntament de Figueres ha anunciat la convocatòria d’un minut de silenci demà a la plaça de l’Ajuntament com a mostra de rebuig i condol.
Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir totes les circumstàncies del succés.
