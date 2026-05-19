Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Detenció Jonathan AndicZapateroÀuria FranchFC JoanencNou GlobusLínia orbital ferroviàriaPatum 2026
instagramlinkedin

Ordre d'allunyament vigent

Crim masclista a Figueres: una home mata una dona a ganivetades en ple carrer

El presumpte agressor home ha estat detingut al lloc dels fets

Imatge d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra.

Imatge d'un cotxe dels Mossos d'Esquadra. / MOSSOS D'ESQUADRA

Eva Batlle

Crim masclista a Figueres. Un home ha matat presumptament una dona aquest dilluns a Figueres. L’home ha estat arrestat com a presumpte autor d’un homicidi per violència masclista ocorregut a la plaça Tarradellas. Els fets han passat poc abans de les tres de la tarda i han mobilitzat efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), patrulles dels Mossos d’Esquadra i agents de la Guàrdia Urbana.

Segons la informació facilitada per fonts municipals, l’agressor tenia una ordre d’allunyament vigent que hauria incomplert en dues ocasions. L’home ha estat detingut al mateix lloc dels fets poc després de l’incident. La dona tenia 33 anys i l'agressor, 48.

En un primer moment, els serveis d’emergència han informat d’una intervenció en curs a la zona, però minuts després s’ha confirmat que es tractava d’un homicidi relacionat amb violència masclista.

L’Ajuntament de Figueres ha anunciat la convocatòria d’un minut de silenci demà a la plaça de l’Ajuntament com a mostra de rebuig i condol.

Notícies relacionades

Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per esclarir totes les circumstàncies del succés.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
  2. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  3. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  4. La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
  5. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  6. Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
  7. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
  8. Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera

Crim masclista a Figueres: una home mata una dona a ganivetades en ple carrer

Crim masclista a Figueres: una home mata una dona a ganivetades en ple carrer

Pilarín Bayés capta l'essència de la Patum, Berga i el Berguedà, en una nova il·lustració

Pilarín Bayés capta l'essència de la Patum, Berga i el Berguedà, en una nova il·lustració

Presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic per l’homicidi del seu pare

Presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per a Jonathan Andic per l’homicidi del seu pare

L’edat de jubilació del 2027 ja està fixada: així canviarà la retirada dels treballadors

L’edat de jubilació del 2027 ja està fixada: així canviarà la retirada dels treballadors

El simulacre d'un gran incendi al sud del Solsonès, en imatges

El simulacre d'un gran incendi al sud del Solsonès, en imatges

Imatges de l'agressió patida per quatre dones muslmanes a la baixada dels Drets de Manresa

Igualada es convertirà en la capital de la cuina de vísceres en el Festival Vadefoodies

Igualada es convertirà en la capital de la cuina de vísceres en el Festival Vadefoodies

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’

Javi Hoyos, expert en cor, revela la suposada vila d’Eivissa on futbolistes recrearien ‘La isla de las tentaciones’
Tracking Pixel Contents