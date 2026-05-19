Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Pep GuardiolaJoan GarcíaNou pavelló ManresaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridVernissace
instagramlinkedin

Cas Mango

¿Per què el mòbil de Jonathan Andic és clau en la investigació per homicidi? Sis pistes del cas

El dispositiu de l’acusat s’ha convertit en un element central de la informació

Jonathan Andic, fill de l’empresari i fundador de Mango, detingut per presumpte homicidi: última hora del cas Isak Andic, en directe

Jonathan Andic sortint emmanillat dels jutjats de Martorell

Jonathan Andic sortint emmanillat dels jutjats de Martorell / ZOWY VOETEN

Germán González

Dos policies de paisà han

a casa seva i l’han traslladat primer a la comissaria de Martorell i més tard als jutjats, acusat d’homicidi en relació amb la mort del seu pare, Isak Andic, fundador de Mango. L’acusat, que sempre ha mantingut la seva innocència, haurà de prestar declaració davant la jutge que instrueix el cas, una investigació complexa en la qual el mòbil ha tingut un paper clau. ¿Per què? Aquests són els motius.

Presumpte esborrament d’imatges

Presumpte esborrament d’imatges

El cas Mango ha fet un gir de guió amb la detenció de Jonathan Andic, acusat per homicidi. Fins ara els Mossos havien reunit indicis contra el fill del fundador de Mango. No obstant, per detenir-lo necessitaven proves més sòlides. Segons fonts policials, algunes d’elles les han trobat al mòbil del sospitós, que li va ser requisat el setembre de l’any passat. Fonts de la investigació apunten que podria haver esborrat imatges o converses que la policia ha intentat recuperar a través de les operadores de telefonia i missatgeria instantània. En aquestes converses podria parlar de l’excursió amb el seu pare a Collbató, on va tenir lloc la caiguda que va provocar la mort.

Canvi de mòbil

Canvi de mòbil

Unes setmanes després de la mort del seu pare, Jonathan es va canviar el terminal del telèfon. Ho va fer a la mateixa seu de Mango i va penjar al núvol la informació emmagatzemada, segons fonts de la família.

Geolocalització del dispositiu

Geolocalització del dispositiu

Més enllà d’això, els Mossos també han rastrejat la geolocalització del mòbil per aclarir on va ser l’acusat el dia de la mort del seu pare, així com en les jornades prèvies.

La investigació ha detectat que, en els dies anteriors a l’excursió dels Andic, Jonathan va fer el mateix recorregut a Collbató, cosa que també va generar sospites en la policia.

Primeres trucades

Primeres trucades

Els Mossos també sospiten de les primeres trucades que va fer Jonathan després de la caiguda del seu pare, que van ser al mateix progenitor, tot just després d’haver caigut, i a la parella d’aquest, Estefania Knuth Marten, abans de contactar amb emergències.

Informe forense

Informe forense

Més enllà del mòbil, també hi ha un informe forense que apunta que Isak Andic no tindria lesions a les mans, tal com en principi hauria de constar en un cas de caiguda. Es pot dir que la conclusió d’aquest atestat és que es va tractar d’una mort accidental.

Notícies relacionades i més

¿Com era la relació entre pare i fill?

¿Com era la relació entre pare i fill?

La relació entre pare i fill havia passat per dificultats, segons fonts de l’entorn, que apunten que l’excursió era una manera de llimar asprors abans de Nadal. Segons persones pròximes, les asprors derivaven de qüestions personals, com el casament del Jonathan, i no empresarials. Precisament en aquesta línia va declarar Estefania Knuth Marten davant els Mossos, que també han recollit el testimoni d’altres familiars i personal de Mango.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  5. Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
  6. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  7. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  8. Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya

La calor s'avança i fa que la Catalunya central fregui els 33 graus aquest divendres

La calor s'avança i fa que la Catalunya central fregui els 33 graus aquest divendres

El Cor d’Homes d’Igualada homenatjarà Pau Casals en el Concert d’Estiu a l’Escola Pia

El Cor d’Homes d’Igualada homenatjarà Pau Casals en el Concert d’Estiu a l’Escola Pia

La jornada d'Espais Familiars a Manresa reivindica que esdevinguin un servei universal de suport a la criança

La jornada d'Espais Familiars a Manresa reivindica que esdevinguin un servei universal de suport a la criança

Canes 2026 (Dia 11): Pot sorprendre "Coward" al jurat en el darrer moment?

Canes 2026 (Dia 11): Pot sorprendre "Coward" al jurat en el darrer moment?

Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025

Esparreguera celebra una jornada de benvinguda per a les famílies amb nadons nascuts el 2025

Detenen a Manresa membres d'un grup criminal molt actiu que cometia furts en busos entre Barcelona i Terrassa

Detenen a Manresa membres d'un grup criminal molt actiu que cometia furts en busos entre Barcelona i Terrassa

La funerària Mémora reconeix Manresa amb el segell "Ciutat que cuida"

La funerària Mémora reconeix Manresa amb el segell "Ciutat que cuida"

Necrològiques del 23 de maig del 2026

Necrològiques del 23 de maig del 2026
Tracking Pixel Contents