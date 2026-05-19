La mobilitat serà elèctrica, connectada i autònoma… o no serà
L’electrificació de l’automòbil avança, però les infraestructures, la planificació urbana i els hàbits de mobilitat encara s’han de compassar a una transformació que ja no admet marxa enrere.
La mobilitat elèctrica ha deixat de ser una promesa per convertir-se en una escena quotidiana: cotxes que carreguen en centres comercials, motos silencioses que travessen la ciutat, aplicacions que dibuixen rutes en funció dels quilowatts disponibles. Però sota aquesta aparença de normalitat batega una pregunta incòmoda: estan preparades les ciutats per a aquest canvi o simplement intenten encaixar una revolució en carrers pensats per a un altre segle?
La taula d’experts sobre infraestructures de recàrrega va partir d’una evidència contundent. El 2023 hi havia al món uns 58 milions de cotxes elèctrics o híbrids, davant del milió escàs del 2015. A Espanya, els elèctrics purs ja freguen el 9% de les vendes el 2025 i hi ha més de 50.000 punts de recàrrega. Si s’hi sumen els híbrids endollables, el parc arriba als 850.000 vehicles. La qüestió, per tant, ja no és si la mobilitat elèctrica arribarà, perquè ja és aquí, sinó com i a quina velocitat.
Marta de Eusebio, directora general de Recàrrega d’ACCIONA Energia, ho explica així: la mobilitat elèctrica és una realitat. El problema no és tant la manca d’inversió com l’operativitat. Hi ha punts instal·lats, visibles, fins i tot acabats, que encara no funcionen. “El que ens falta és que aquesta infraestructura estigui operativa”. I és que la imatge és poderosa: un carregador al carrer, aparentment a punt, però no funcional, per a l’usuari equival a una promesa incomplerta.
Fiabilitat vs ansietat
L’ansietat d’autonomia, aquesta range anxiety que el cotxe elèctric intenta vèncer des dels seus inicis, no depèn només de la bateria del vehicle, sinó de la certesa que el punt triat funcionarà. Álvaro Sauras, vicepresident de l’Associació d’Usuaris de Vehicles Elèctrics, ho explica: “si la xarxa només funciona a les grans artèries, però falla als capil·lars, el sistema queda coix. L’usuari acaba filtrant: busca hubs grans, amb diversos carregadors, a prop d’altres hubs, i descarta punts aïllats, encara que existeixin al mapa”. Així, la xarxa real s’estreny.
La fiabilitat, més que la quantitat, es converteix aleshores en el gran examen. Sauras va recordar que carregar un cotxe no és exactament com omplir un dipòsit: cotxe i carregador s’han d’entendre mitjançant protocols tècnics, i de vegades aquesta conversa falla. Per a l’usuari, però, el matís importa poc. Si no carrega, no carrega.
May López, directora de Desenvolupament de la Plataforma per la Mobilitat Sostenible, introdueix una altra dimensió: la desinformació. “L’ús mitjà de la infraestructura pública no arriba ni al 10%”, adverteix, per subratllar que, en termes globals, hi ha xarxa suficient per al parc actual. Però també assenyala una paradoxa: hi ha més de 10.000 punts pendents d’alta, amb terminis que poden superar els 24 mesos. Cada carregador aturat durant mesos transmet al possible comprador la idea que el sistema no està madur.
Però la infraestructura, a més, no és només una qüestió tècnica. És profundament urbana. José María Ezquiaga, urbanista i professor de la Universitat Politècnica de Madrid, va recordar que les ciutats sempre han trigat a assimilar les innovacions tecnològiques. Va passar amb el transport públic i els intercanviadors; passa ara amb la recàrrega. Espanya, diu l’arquitecte i professor, continua per darrere de països com França, que ha sabut electrificar no només París o Lió, sinó també ciutats mitjanes i zones rurals.
L’urbanisme apareix com el territori on es decidirà bona part de l’èxit del cotxe elèctric, perquè, entre altres coses, no tots els veïns tenen garatge. En ciutats com Madrid, bona part del parc residencial dels anys seixanta i setanta va néixer sense aparcament. Entre el 60% i el 70% dels ciutadans, recorda May López, no disposa de càrrega vinculada a l’habitatge. I això obliga a pensar la recàrrega com abans es va pensar l’enllumenat públic o la recollida de residus: un servei urbà bàsic.
Ezquiaga va anar més enllà en parlar de “bretxa elèctrica”. No només entre territoris d’Espanya, sinó dins d’una mateixa ciutat. En el cas de Madrid, els districtes de renda més alta concentren més punts, mentre que barris perifèrics com Usera, Villaverde, Carabanchel o Puente de Vallecas corren el risc de quedar enrere. La seva proposta va ser tractar la recàrrega com una dotació urbana universal, vinculada al nombre de vehicles i no únicament a la demanda ja existent. Si el mercat actua només allà on ja hi ha usuaris elèctrics, els barris amb menys renda sempre arribaran tard.
El debat municipal va travessar part de la conversa. Són els ajuntaments una barrera? La resposta va ser matisada. May López demana no descarregar tota la responsabilitat sobre ells: hi ha una normativa europea que s’ha de complir, especialment en matèria d’interoperabilitat i facilitat de pagament. Álvaro Sauras apunta que molts municipis no s’hi oposen; simplement no saben per on començar. Necessiten formació, models i acompanyament.