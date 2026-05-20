Barcelona suspèn l’obertura de nous supermercats 24 hores durant un any per regular-los
La ciutat ja compta amb uns 1.300 establiments i guanya temps amb aquest veto temporal per preparar una norma específica, que ha d’entrar en vigor com a màxim el maig del 2028
Els supermercats 24 hores de Barcelona acumulen prop de 3.000 infraccions en els dos últims anys
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona ha suspèsla concessió dellicències per a obertura de més supermercats que poden obrir durant les24 hores des d’aquest dimecres i durant un any amb l’objectiu de regular-los per contenir la seva expansió, ja molt àmplia a la ciutat. El fenomen dels autoserveis s’ha multiplicat en els últims anys, fins al punt que se’n comptabilitzen uns 1.300 repartits per tota la capital. El govern de l’alcalde Jaume Collboni els associa a un «monocutiu» dirigit al turisme que amenaça el petit comerç, amb «concentracions excessives» a determinades zones i amb una oferta de «poc valor». Encara més, acusa algunes d’aquestes botigues de causar «molèsties» veïnals, per sorolls i concentracions de clients a deshores, i cometre infraccions sanitàries i administratives detectades en inspeccions.
«És un problema que ha anat creixent i que hem d’aturar», ha esgrimit la tinenta d’alcaldia d’Economia, Laia Bonet, que ha apuntat que «no és una qüestió només d’horaris» per la qual el consistori planteja ara una normativa per controlar la implantació. «Els tenim en molts llocs, no podem continuar així», ha esgrimit la socialista, que ha defensat que s’ha contingut la proliferació dels autoserveis de 24 hores amb plans d’usos a l’Eixample (en locals de 150 metres quadrats com a màxim) i a Ciutat Vella i Sant Martí (en establiments d’un màxim de 300 metres quadrats).
«Amb aquestes regulacions s’han vist canvis, però també hem vist les seves limitacions», ha reconegut Bonet. Ha assenyalat que, per esquivar les prohibicions, els súpers de 24 hores de més de 150 metres han aparegut a l’Eixample arran del veto, mentre que les restriccions a Ciutat Vella i Sant Martí han portat que les obertures de botigues «hagin saltat a altres districtes i que proliferin a tota la ciutat». «Les regulacions parcials no són suficients, no resol el problema global i no n’hi ha prou, és necessari una mesura més radical i de ciutat, perquè el que ha funcionat a Ciutat Vella i Sant Martí s’estengui a tota la ciutat», ha prescrit Bonet.
Efecte immediat
La suspensió acordada per la Comissió de Govern ha sigut publicada aquest dimecres al ‘Butlletí Oficial de la Província de Barcelona’ i té efecte immediat, amb una vigència d’un any mentre «es treballa en un nou planejament que permeti protegir el comerç de proximitat, preservar la diversitat comercial i evitar processos de saturació i de monocultiu a determinades zones de la ciutat».
La ciutat de Barcelona compta actualment amb aproximadament 1.300 establiments en règim de venda personalitzada o d’autoservei, amb una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació. Pel fet de tenir una superfície igual o inferior a 300 metres quadrats, aquests comerços queden alliberats de complir les limitacions horàries de la normativa sectorial catalana.
L’Ajuntament de Barcelona ha indicat que, amb aquesta actuació, vol «guanyar temps per dur a terme els estudis necessaris que permetin avaluar l’impacte d’aquest model comercial i definir un marc regulador que garanteixi un desenvolupament equilibrat i sostenible del teixit urbà i comercial de Barcelona».
En paral·lel a la suspensió temporal de llicències, l’Ajuntament de Barcelona continuarà efectuant una acció inspectora continuada per garantir el compliment de la normativa d’aquest tipus d’establiments a través d’inspeccions ordinàries i multiinspeccions.
