Contra actes vandàlics
Catalunya eleva fins als 90.000 euros les multes per pintar grafitis als trens
El Parlament aprova endurir les sancions per actes vandàlics a la xarxa ferroviària i multarà amb fins a 900.000 euros els actes més greus
Illa vol endurir les multes per vandalisme als trens fins als 90.000 euros
El Parlament fa el primer pas per elevar fins als 900.000 euros les multes per pintar grafitis als trens
Pau Lizana Manuel
Pintar grafitis als trens de Rodalies, FGC o del metro de Barcelona suposarà una multa de fins a 90.000 euros. El ple del Parlament ha aprovat aquest dimecres la modificació del règim sancionador que regeix aquesta pràctica vandàlica –i que afecta greument el servei ferroviari català– i dispara la suma dels càstigs fins als 900.000 euros en els casos vandàlics més greus.
És una mesura que es va posar caminar a finals de l’any passat, quan el mateix president Salvador Illa la va poder durant el debat de política general, i que va accelerar el mes passat quan la majoria de grups parlamentaris va acordar que es tramitarà en lectura única –és a dir, per la via ràpida–. L’enduriment de les multes s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte els Comuns i la CUP, que des de la primera tramitació de llei ven excessives les quantitats previstes en les multes.
Els dos partits han esgrimit que les sancions són massa exigents i que el Codi Penal, per on acaben gestionant-se la majoria d’aquestes situacions, ja recull multes similars i que en ocasions poden implicar penes de parcel·les. Així ho ha expressat el diputat dels Comuns, Andrés Garcia Berrio, que ha qüestionat que la mesura s’adhereixi «a la proporcionalitat» que ha de defensar el sistema administratiu. En el mateix sentit s’ha expressat el diputat de la CUP, Dani Cornellà, que ha assegurat que l’enduriment de les multes no farà que «ningú deixi de pintar trens» i ha cridat a aplicar solucions estructurals per reforçar el conjunt del sistema de Rodalies que protegeixin el material rodate.
Fins a 900.000 euros
Amb la reforma, les infraccions greus –entre les quals, les pintades– comportaran multes d’entre 18.000 i 90.000 euros. Les considerades molt greus – que inclouen actuacions que posen en risc la seguretat del servei ferroviari o danyen de forma significativa les seves infraestructures – se sancionaran amb imports d’entre 90.000 i 900.000 euros. Quant a les lleus, podran castigar-se amb una advertència, una multa de fins a 18.000 euros o les dues mesures.
L’enduriment del règim sancionador busca frenar el vandalisme a la xarxa, però també estalviar diners públics. Segons ha destacat la diputada de Junts, Judith Toronjo, la neteja de trens va costar 13 milions d’euros l’any passat, cosa que equival a uns 33.000 euros diaris. Toronjo ha aprofitat la seva intervenció al Parlament per carregar contra la CUP i els Comuns per no recolzar la mesura. «Els grafiters s’ho haurien d’haver pensat millor» abans de fer alguna cosa «amb un cost sobrevingut» tan alt, ha defensat.
A l’espera de nous trens
La mesura aprovada aquest dimecres ha de servir també per dissuadir actes vandàlics contra els 110 nous trens que Rodalies preveu incorporar entre finals d’aquest any i al llarg del 2027. Alguns d’aquests nous trens de la sèrie 452, que circulen en fase de proves, ja van aparèixer empastifats a l’estació de Mataró alguns mesos enrere.
Els nous trens haurien d’estar ja en funcionament, però un problema amb l’empresa Alstom, encarregada de la seva construcció, ha provocat un retard en l’entrega del nou material rodant, tal com va avançar EL PERIÓDICO. El fabricant s’ha compromès que els primers 16 trens arribin a Catalunya per a finals d’aquest any, tot i que arribada aquesta data encara hauran de tardar un temps a posar-se al servei del públic mentre finalitzen les proves.
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Jonathan Andic, fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Les dones musulmanes agredides a Manresa: 'Tenim por que ens ho tornin a fer
- L'OCU adverteix: les amanides preparades de supermercat són perilloses per a la teva salut
- Marc Bernades, d'Igualada, queda 25è en una Zegama en què Kilian Jornet no passa del lloc 43