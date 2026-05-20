Prevenció de malalties
Sanitat amplia el cribratge de càncer de mama a dones joves i grans, el nou rang és entre 45 i 74 anys
La implantació serà progressiva, les comunitats disposaran de fins a sis anys per arribar a una cobertura pròxima al 100% en els nous grups d’edat
Catalunya congela l’ampliació de cribratges de càncer de còlon i mama per falta de Pressupostos i professionals
Patricia Martín
La Comissió de Salut Pública, integrada pel Govern i les autonomies, ha aprovat modificar el programa de cribratgede càncer de mama per incloure-hi dones d’entre 45 i 74 anys. Fins ara, les mamografies es realitzen cada dos anys a dones d’entre 50 i 69 anys. La nova proposta manté la periodicitat biennal, però amplia el rang d’edat, perquè està augmentant la incidència de càncer en joves i també es considera convenient augmentar la detecció en majors de 70 anys, a causa de l’envelliment poblacional.
De fet, la decisió respon a les recomanacions de la Xarxa d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries (RedETS) i del Consell de la Unió Europea, així com a l’evidència clínica disponible, que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. L’ampliació del cribratge es recolza a més en l’experiència acumulada per diferents comunitats autònomes: ja que Navarra, Castella i Lleó, La Rioja i Castella-la Manxa ja han incorporat el tram de 45 a 49 anys en els seus programes de detecció precoç, mentre que Galícia va aportar resultats clau per recolzar la inclusió del grup de 70 a 74 anys.
En relació amb el grup de dones de 45 a 49 anys, l’evidència científica apunta que el cribratge contribueix a reduir la mortalitat i afavoreix la detecció de tumors en estadis més precoços. Les dades de Navarra mostren una taxa mitjana de detecció del 4,20% entre 2022 i 2024, comparable a l’observada en dones de 50 a 54 anys. En el cas de les dones de 70 a 74 anys, la informació aportada per Galícia indica una taxa de detecció del 8,7% el 2023, superior a la registrada en el grup de 65 a 69 anys.
Implantació gradual
L’ampliació del programa es desenvoluparà de manera gradual per garantir una implementació homogènia i de qualitat a tot el territori. Les comunitats i ciutats autònomes disposaran d’un termini màxim de tres anys per iniciar la modificació del programa i de fins a sis anys per arribar a una cobertura d’invitació pròxima al 100% en els nous grups d’edat. Per facilitar l’adaptació organitzativa i la gestió de recursos, es contempla la possibilitat d’implantar inicialment un interval de cribratge trienal abans de consolidar definitivament la periodicitat biennal.
L’impacte pressupostari estimat per a l’SNS ascendeix a 534 milions d’euros durant el període 2025-2029. No obstant, el cost real previst serà inferior, ja que diverses comunitats autònomes ja han iniciat de manera progressiva l’ampliació dels grups d’edat inclosos en els seus programes de cribratge. Segons el Ministeri de Sanitat, «l’ampliació del programa de cribratge poblacional de càncer de mama suposa un avenç rellevant en les estratègies de prevenció i detecció precoç, i incorpora noves evidències científiques i tecnologies diagnòstiques orientades a millorar l’equitat, l’eficàcia clínica i la capacitat de detecció primerenca».
