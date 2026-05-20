Hora punta complicada
La crisi de Rodalies canvia de lloc les aglomeracions més importants al metro de Barcelona
Fabra i Puig va sumar fins a 600.000 viatgers aquest primer trimestre, un 35% més, mentre que Sagrera i Sants Estació van patir les pèrdues més importants
L’L5 del metro de Barcelona es reforçarà en hora punta per donar resposta a un increment d’usuaris per la crisi de Rodalies
Glòria Ayuso
La crisi de Rodaliesha trastocat les rutes habituals dels usuaris del transport públic. En el primer trimestre de l’any, els tres grans intercanviadors del metro i Rodalies a Barcelona capital van perdre 729.000 viatgers. Es tracta de Sagrera, Catalunya, Sants Estació i Passeig de Gràcia.
Mentrestant, les estacions de metro de Fabra i Puig (L1) i Diagonal (L3 i L5), que enllacen amb estacions d’autobusos o Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), van créixer en 775.000 validacions, segons dades de TMB sol·licitades per EL PERIÓDICO.
Retrocés a Sagrera i Sants Estació
Tant és així, que l’estació de Diagonal va arribar a desbancar en nombre d’usuaris a Catalunya, tradicionalment la més freqüentada de tota la xarxa. A l’epicentre de la ciutat, a Catalunya arriben els trens de Rodalies, i des d’aquest punt s’alça amb les línies L1 i L3 del metro i amb Ferrocarrils. Però la Diagonal, connectada per un àgil passadís amb l’estació de FGC de Provença, va guanyar 200.000 usuaris, fins als 4,5 milions, mentre que Catalunya en va perdre 100.000 i es va quedar amb 4,2 milions.
Més pronunciada va ser, no obstant, la pèrdua usuaris a Sagrera i Sants Estació. L’afluència a les dues estacions va descendir en 300.000 persones. A Sagrera va significar una disminució del 10%,al passar dels 3,2 als 2,9 milions d’usuaris. En el cas de Sants Estació, va suposar un 11% menys, al quedar-se amb 2,5 milions.
En l’altre extrem hi ha les estacions que van augmentar el volum d’usuaris. Va sobresortir per sobre de totes Fabra i Puig, amb un augment del passatge del 35%, fins als 2,3 milions d’usuaris. Va guanyar fins a 600.00 usuaris. Al tractar-se d’una estació petita, poc preparada per a l’arribada massiva dels autobusos interurbans que van servir de substitució dels trens de Rodalies, va registrar una notable aglomeració de persones, que va obligar a reforçar la presència de personal per gestionar els fluxos d’entrada i sortida de viatgers, i evitar aglomeració a les escales i les andanes.
Igual com Fabra i Puig, una altra estació habitualment menys transitada davant els grans intercanviadors però que va guanyar de forma molt destaca protagonisme amb la crisi de Rodalies va ser la de Badalona-Pompeu Fabra, de la línia L2 del metro. En aquest cas, va augmentar ni més ni menys que en un 20% els usuaris, 200.000 més, fins als 1,3 milions. Una quantitat més que ressenyable tenint en compte que representen un volum important respecte al seu flux habitual.
Mostra una vegada més com els usuaris de Rodalies van optar per dirigir-se al metro per viatjar fins a Barcelona. De fet, TMB va reforçar les línies L1 i L5 després de Setmana Santa amb nous combois per donar resposta a l’important augment de viatgers.
L’estació de plaça Espanya, no obstant, va mantenir el mateix nombre d’usuaris de l’any anterior, 3,9 milions de passatgers. Connecta amb la terminal final de la línia Llobregat-Anoia de FGC.
En l’àmbit general, en el primer trimestre de l’any, el metro de Barcelona va registrar un 3,2% de validacions més que en el mateix període de l’any anterior, passant dels 121,9 milions als 125,8. Es tracta d’un creixement «moderat», segons indica Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), tenint en compte que la tendència general d’usuaris ha anat a l’alça de forma contínua.
