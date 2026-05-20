La Generalitat ofereix als professors avançar un any la pujada salarial
El pacte amb CCOO i UGT incloïa un augment del 30% del complement autonòmic en quatre anys, fins a 3.000 euros anuals el 2029. La nova proposta planteja la mateixa pujada però en tres anys.
Helena López
Govern i sindicats de professors es tornaran a asseure aquest dimecres en una nova taula de negociació per intentar resoldre el conflicte en el qual continua immersa l'escola catalana, els docents de la qual fa mesos que van dir prou i exigeixen millores salarials i més recursos per fer front a una diversitat creixent a les aules. Dos punts –sou i escola inclusiva– que recull la nova proposta que la Conselleria d'Educació ha entregat per escrit aquest dimarts a Ustec, Aspepc, CGT i Intersindical perquè la puguin estudiar abans de la reunió, prevista per a les 17.30 hores.
Com que no s'han cansat de dir des del Govern, la proposta és dins dels marges d'"acord de país" pactat el mes de març passat amb CCOO i UGT. En aquest acord, la millora salarial pactada suposava un augment del 30% del complement autonòmic en quatre anys de manera que per al 2029 cada docent cobraria uns 3.000 euros bruts anuals més. El Govern el concretava en 2.960,79 euros anuals més per a primària i 3.027,49 euros anuals més per a secundària; uns 200 euros al mes. La nova proposta planteja arribar a aquest mateix increment però en comptes d'aquí quatre anys –una de les grans crítiques, ja que en quatre anys el preu de la vida haurà pujat–, en tres, per al 2028.
Un paso adelante, però encara molt lluny de les demandes inicials dels sindicats de la vaga, que demanaven un increment d'un 100% d'aquest complement, que feia dues dècades que estava congelat. Ustec parlava de 400 euros mensuals.
També sobre la qüestió salarial, Educació proposa "tratar la millora retributiva" – ho expressen en aquests termes – en tres complements "singulars": el complement de tutoria, el complement de cotutoria i el complement de tutoria en Centres de Màxima Complexitat (CMC), per fomentar l'estabilitat dels claustres i reconèixer les condicions específiques d'aquests centres.
Quant a la millora de l'escola inclusiva, la segona exigència dels sindicats per acostar posicions, el document inclou que per a aquest curs 2026-2027, una aportació de personal de 2.405 efectius "articulada en tres blocs". L'àmbit central és el reforç de l'escola inclusiva i del "benestar als centres", que concentra el 56,05% del total de la dotació (1.348). El cost total d'aquesta aportació és de 93,6 milions d'euros i a la pràctica suposaria un docent més per centre. Quant al calendari de negociacions, el document inclou un calendari detallat que s'allarga fins entrat el juny.
D'entrada, Ustec, el sindicat majoritari a l'escola pública, opina que "encara no és una proposta digna", sinó que la qualifica d'"inicial, incompleta i sense prou garanties". "No concreta com arribaran els recursos als centres, amb quins criteris es distribuiran ni quin impacte real tindran el curs vinent", jutgen des de la formació que lidera Iolansa Segura. Malgrat això, han confirmat que acudiran a la taula. Les vagues convocades es mantenen ara per ara.
Laura Gené, secretària general de CGT Ensenyament, afirma que assistiran a la taula "per responsabilitat social i per continuar negociant", però considera que el calendari de negociacions està "desajustat", amb massa dies per parlar de complements. "En canvi, cosa que hauria de ser la centralitat de l'acord, com el reforç de les plantilles i la millora de l'educació inclusiva, es vol tancar en una sola reunió", conclou Gené, que considera una irresponsabilitat que el PSC "vulgui allargar les negociacions fins a pràcticament el final de les convocatòries de vaga", i ha recordat que les aturades suposen per als docents un important "desgast econòmic, d'energia i de conciliació". "És responsabilitat del Govern negociar un nou acord en el seu conjunt i no punt per punt, i remar per resoldre aquest conflicte abans del juny", ha reblat la portaveu del sindicat. La proposta arriba en un context de vagues diàries –dilluns, a Barcelona i el Barcelonès, en una jornada marcada pel bloqueig durant dues hores de la Sagrada Família–, i amb una campanya de boicot a les sortides i colònies escolars a la qual ja s'hi han sumat 1.150 escoles i instituts públics de Catalunya.
El Parlament votarà si demana que cessin Trapero
La polèmica per la infiltració de dues mosses en una assemblea de professors continua, tot i les disculpes de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero. El ple del Parlament s’haurà de pronunciar demà sobre la qüestió mitjançant una esmena de la CUP. Tot i que el text original no comptava amb cap referència a aquest cas Junts i els Comuns van demanar incorporar-lo per la via de les esmenes.Els postconvergents van més enllà i també demanen que siguin rellevades dels seus llocs les conselleres Parlon i Niubó.
