La jutge acusa Jonathan Andic de matar el seu pare de manera "premeditada"
Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir al matí el sospitós al seu domicili. Després de declarar al jutjat de Martorell, el fill del fundador de Mango va sortir en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança d’un milió d’euros.
J. G. Albalat
El Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell (Barcelona) considera que la mort del fundador de Mango, Isak Andic, va ser "no accidentada, i que va existir una participació activa i premeditada" del seu fill Jonathan, a qui acusa d’un delicte d’homicidi. Per això, va ordenar que ingressés a presó provisional, eludible sota el pagament d’una fiança d’un milió d’euros. La defensa de l’investigat –que també va haver d’entregar el passaport, no podrà sortir d’Espanya i haurà de comparèixer cada setmana davant del jutjat– va consignar la fiança 30 minuts després de la decisió judicial i Jonathan Andic va quedar en llibertat.
En la seva interlocutòria, la jutge és molt contundent a l’afirmar que "hi ha prou indicis per considerar l’investigat com a autor responsable d’un delicte d’homicidi amb resultat de mort respecte d’Isak Andic". Entre aquests hi ha les contradiccions de Jonathan Andic en la seva declaració davant els Mossos. En la primera, prestada després de la mort d’Isak Andic, va explicar que anava cinc metres davant del seu pare i que aquest es va parar a fer unes fotos. "Mentre caminava va sentir un soroll de pedra caient, es va girar, únicament va veure un cos rodant entre els matolls i va escoltar un fort cop i un gemec de dolor del seu pare", indica la interlocutòria.
En la seva segona declaració, del 31 de desembre del 2025, va explicar que el pare va utilitzar el mòbil a l’inici del recorregut i que ja no va tornar a treure’l, com així van poder comprovar els Mossos, que van trobar el terminal a la butxaca dels pantalons del mort. També va explicar que tenia una bona relació amb el seu pare i que el fet que l’apartessin del front de Mango "no va comportar cap problema professional, ni personal o familiar". No obstant, diversos testimonis han explicat a la policia que sí que hi va haver una crisi per aquest canvi a l’empresa.
Els Mossos constaten que Jonathan Andic va fer el recorregut per Collbató els dies 7, 8 i 10 de desembre, i no dues setmanes abans, com ell mateix va explicar davant dels agents. Un informe fotogràfic de la Unitat de Muntanya de la policia catalana conclou que l’empremta que es troba en el punt de caiguda, que seria d’Isak Andic, únicament s’aconsegueix si la sola del calçat es mou un mínim de quatre vegades en els dos sentits i no per estar aturat davant una simple relliscada. L’atestat indica que és un camí que no presenta cap dificultat i que la distància entre tots dos era d’uns tres o quatre metres, per la qual cosa el Jonathan "va poder veure sense gènere de dubtes la caiguda".
Sobre les trucades que l’acusat va fer al telèfon 112 el dia del sinistre, la jutge indica que n’hi va haver dues: una a les 12.36.24 hores i una altra a les 13.13.44 hores, "i que l’investigat va manifestar al teleoperador que el seu pare havia caigut, que creia que havia caigut per un barranc, a Montserrat. Posteriorment va rebre la trucada de la infermera del SEM a la qual li va modificar la versió i li va manifestar: ‘Anava avançat, i de sobte ha sentit soroll de pedres i quan s’ha girat ha vist Isak Andic cridar i caure’". La jutge destaca que aquestes afirmacions difereixen del que va dir davant els Mossos: "Estava caminant per davant del meu pare, i he vist un cos rodant entre els matolls, i en pocs segons he sentit un fort cop i un gemec de dolor per part del meu pare".
Mala relació
L’informe forense assenyala que la caiguda "és com si s’hagués llançat per un tobogan, amb els peus per davant, totes les lesions de la relliscada són en el costat dret i en forma ascendent. No presenta lesions als palmells de les mans, es descarta la relliscada amb una pedra o caiguda cap endavant". A més, els Mossos sospiten de la pèrdua del telèfon mòbil "en estranyes circumstàncies" de Jonathan Andic el 25 de març del 2025 després d’un viatge llampec a Quito (Equador). "Les dates de la desaparició de l’antic terminal, coincideixen amb la informació donada pels mitjans de comunicació, de la reobertura de l’expedient judicial", indica la interlocutòria judicial.
No obstant, la investigació s’ha centrat en la mala relació entre els Andic a partir de "l’obsessió que el Jonathan té pels diners, fins al punt de demanar-li una herència en vida que el pare es veu obligat a acceptar per continuar tenint relació amb el seu fill", segons conclou la interlocutòria judicial a partir de l’anàlisi que han fet els Mossos del telèfon mòbil de l’acusat. En aquest sentit, la jutge remarca que el Jonathan coneixia des del 2024 que el seu pare canviaria el testament per crear una fundació d’ajuda a persones necessitades. Isak Andic va intentar reconciliar-se amb el seu fill i per això va acceptar l’excursió que el Jonathan li va proposar i en la qual va perdre la vida.
La resolució de la jutge va arribar set hores després que l’acusat fos detingut al seu propi domicili, a primera hora del matí, per agents de paisà dels Mossos d’Esquadra. Els policies van traslladar Jonathan Andic a la comissaria de Martorell (Barcelona) emmanillat i allà va ser assistit pel seu advocat, Cristóbal Martell. En aquell moment no va voler declarar. Després, els agents el van conduir al jutjat que investiga la mort de l’empresari. Jonathan Andic va entrar emmanillat i capbaix enmig de molta expectació mediàtica.
Després de conèixer-se la resolució judicial, la família Andic va manifestar que mantenen la seva confiança en la innocència de Jonathan Andic. "S’obre el moment processal oportú per demostrar la seva absoluta innocència", van traslladar. En aquest sentit, Martell va expressar que "la conjectura de l’homicidi és inconsistent. Però, sobretot, és dolorosa. Estigmatitza un home innocent. Ara comença autènticament el procés i brillarà la veritat i la innocència". Jonathan Andic va declarar únicament davant el seu advocat, ja que aquest no va tenir temps de preparar la seva defensa a l’aixecar-se el secret de les actuacions ahir mateix.
