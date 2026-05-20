La reunió d’Educació i sindicats acaba sense acord: se citen per continuar negociant dijous i divendres

El departament expressa la voluntat de seguir dialogant per desencallar el conflicte

Un instant de la vaga dels docents a la Catalunya central de dijous passat / Oscar Bayona

ACN - Redacció

Barcelona

La reunió entre el Departament d’Educació i els sindicats de la Mesa Sectorial ha acabat sense acord, però totes les parts s’han citat per continuar negociant dijous i divendres. Educació va fer arribar dimarts una proposta als sindicats per millorar l’acord ja subscrit amb CCOO i UGT. Les organitzacions convocants de la vaga la van qualificar d’insuficient, fins al punt que Professors de Secundària va decidir no participar en la trobada d’aquest dimecres.

La resta d’organitzacions sí que ho ha fet i s’ha decidit seguir avançant en la negociació. Abans d’entrar, USTEC ha demanat una "clara voluntat negociadora" al departament. Després de més de tres hores, Educació ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.

