El TS permet recórrer l’eutanàsia a persones amb vincle estret
Cristina Gallardo
El Tribunal Suprem va dictaminar ahir que una persona està legitimada per recórrer davant la justícia la concessió de la mort digna d’un tercer si té una "vinculació particularment estreta" amb el sol·licitant de la mort assistida. Resol així en contra de la Generalitat de Catalunya en el cas del Francesc, l’home de 55 anys víctima de quatre ictus i dos infarts després de la decisió del seu pare, ja nonagenari, d’intentar suspendre la seva eutanàsia.
La decisió, de la qual únicament es va conèixer la sentència ahir, es va adoptar després de reunir-se en ple més de 30 magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa, per una àmplia majoria de 23 contra 9. La sentència es coneixerà en els pròxims dies, segons va informar l’alt tribunal.
Concretament, la sala va desestimar el recurs que va presentar la Generalitat de Catalunya contra una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que va reconèixer la legitimació d’un pare nonagenari per recórrer judicialment l’eutanàsia concedida al seu fill. El Francesc, víctima de quatre ictus i dos infarts, pateix una afectació a la mobilitat i la parla, però té plena capacitat intel·lectual per decidir sobre la seva vida, segons els metges. La Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar la seva mort assistida.
Diferència amb la Noelia
L’assumpte es diferencia del cas de Noelia Castillo perquè en aquest últim la intervenció de la justícia es va limitar a intervenir sobre les mesures cautelars amb què el seu pare pretenia, amb el suport d’Abogados Cristianos, paralitzar la seva mort; mentre que ara es tracta d’establir fins on està legitimat un tercer per realitzar una petició d’aquesta naturalesa. El ministeri públic apunta que concedir la legitimació de terceres persones per instar una intervenció judicial ha de ser interpretada amb caràcter restrictiu.
