Vilanova i la Geltrú estrena un memorial pioner que utilitza pantalles interactives per personalitzar el dol
Alba León
La forma en què ens enfrontem a la pèrdua ha deixat de ser un procés estàtic per convertir-se en un reflex de la nostra evolució com a societat. Durant molt de temps, la mort es va gestionar des d'una solemnitat rígida, gairebé distant, que sovint deixava les famílies en un buit emocional difícil de gestionar. No obstant això, la tendència actual en la gestió del dol apunta cap a un canvi de paradigma. Ja no busquem simplement un lloc de descans, sinó un espai de connexió. El dol avui s'entén com un procés actiu en què el record no és quelcom que s'hagi d'ocultar, sinó una narrativa viva que ens ajuda a transitar l'absència d'una manera més saludable i humana.
Aquest canvi de mentalitat respon a una necessitat universal de trobar consol en el quotidià i en el visual. Els records són els que defineixen qui som i, quan algú estimat se'n va, busquem fórmules que permetin mantenir viu aquest vincle d'una forma respectuosa, però sobretot pròxima. En aquest context d'innovació al servei de les emocions, sorgeixen iniciatives que trenquen amb el convencional per oferir refugis on la tradició i la tecnologia s'abracen per honorar la memòria des d'una nova perspectiva.
La tecnologia OLED al servei de l'emoció
Una de les propostes més innovadores en aquest àmbit ha estat la inauguració del Memorial de la Lluna en el Tanatori Àltima de Vilanova i la Geltrú. Es tracta d'un columbari urbà únic que transforma l'experiència de la visita a un difunt en un acte d'homenatge dinàmic i profundament personal. La gran aposta d'aquest espai és la incorporació de la tecnologia OLED al servei del record. El memorial compta amb 16 columbaris de vidre equipats amb pantalles interactives d'última generació. Un format pioner que permet a les famílies projectar fotografies seleccionades mitjançant un accés privat i exclusiu.
Aquesta innovació no és un simple afegit estètic, sinó una eina que converteix la visita al columbari en una experiència gairebé narrativa. Cada imatge projectada és un fragment de vida que s'il·lumina de nou, cosa que permet a les famílies reviure moments amb el difunt. Aquests columbaris digitals representen una nova manera de recordar, molt més visual i emocional, adaptada a una societat que es comunica a través de la imatge.
Entre la tradició de la pedra i la calma de l'exterior
A més de l'aposta tecnològica, el Memorial de la Lluna entén que la personalització és clau per a un dol sa. Per això, inclou també 98 columbaris amb làpida de vidre dissenyats com a vitrines de la memòria. En aquests espais, la transparència permet a les famílies introduir objectes personals, dedicatòries o símbols que parlin directament de la identitat de la persona difunta. És una manera de perpetuar l'essència d'algú sense necessitat de paraules, creant un homenatge íntim i ple de significat.
Per als qui prefereixen la sobrietat i el pes de la història, el projecte no oblida les arrels. El memorial disposa de 194 columbaris de pedra, elegants i solemnes, dels quals 96 estan situats a l'exterior. Aquest espai obert convida a la reflexió en un entorn de calma, mantenint l'harmonia amb les formes tradicionals d'homenatge que han acompanyat a diferents generacions. Aquesta convivència entre el vidre, la pantalla i la pedra garanteix que cada persona trobi el format que millor encaixi amb la seva manera d'entendre l'adeu.
La proposta es completa amb una dimensió comunitària i ritual a través de la seva sala d'homenatges. Aquest espai està pensat per celebrar la vida dels que ens han deixat mitjançant actes simbòlics, música o trobades familiars. Un aspecte diferencial és que les famílies que opten pel dipòsit permanent de l'urna poden utilitzar aquesta sala fins a quatre vegades a l'any, facilitant la creació de petits rituals que ajuden a transitar el dol amb continuïtat i serenitat.
Una llegenda vilanovina per a il·luminar el camí
Fins i tot el nom del memorial té una càrrega simbòlica que connecta amb la identitat local i l'esperança. S'inspira en la llegenda del pescador de Vilanova, que intentava capturar la lluna reflectida en l'aigua amb el seu cistell. D'aquesta història d'amor neix la metàfora del record. La lluna com quelcom que, tot i ser intangible, sempre és aquí per guiar-nos i acompanyar-nos, tot i que només sigui a través del seu reflex.
Darrere d'aquest projecte es troba Àltima, una companyia amb més de 300 anys de trajectòria familiar que ha sabut evolucionar al costat de les necessitats de la societat. Amb un equip de més de 480 professionals i presència en 420 municipis, el grup reafirma amb el Memorial de la Lluna el seu compromís amb una cultura funerària que prioritza la sensibilitat, la innovació i el respecte per la memòria. Al final, iniciatives com aquesta ens recorden que, tot i que la mort és inevitable, la forma en què decidim recordar és el que manté encesa la llum dels qui ja no estan.
On trobar el tanatori Àltima a Vilanova i la Geltrú:
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- El fill d’Isak Andic, detingut pels Mossos per la mort del seu pare a Collbató
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols