Tribunals
Vuit anys i mig de presó per apallissar el seu nadó nounat a la Colònia de Sant Jordi
L’Audiència Provincial rebaixa lleument la condemna a l’home, que va agredir la nena des que va néixer fins als quatre mesos
La nena va patir diverses fractures i en una ocasió es va ennuegar amb una tovalloleta que el seu pare li va posar a la boca
Redacción
L’Audiència Provincial ha imposat vuit anys i quatre mesos de presó a un home per apallissar el seu nadó, una nena nounada que va patir els maltractaments des que va néixer i fins que va complir quatre mesos, a la Colònia de Sant Jordi. La nena va patir diverses fractures a les costelles, els braços i les cames per les agressions del seu pare. El tribunal rebaixa sis mesos la condemna fixada pel jutjat penal perquè la sentència no va reflectir que els fets ocorrien al domicili familiar, cosa que suposa un agreujant. La sala desestima la resta d’al·legacions de la defensa i condemna l’acusat per delictes de maltractament habitual, lesions agreujades i lesions en l’àmbit familiar, tots amb traïdoria i l’atenuant de confessió.
Els fets van passar des del naixement del nadó el juliol del 2022 fins que l’home va ser detingut l’octubre d’aquell any. El cas va sortir a la llum quan els pares van portar la nena a Son Espases i els metges van detectar diverses fractures en diversos estats evolutius que van atribuir a agressions. L’acusat va acabar reconeixent els maltractaments al nadó i va al·legar que era addicte a les drogues.
La sentència del jutjat penal va considerar provat que l’home «va sacsejar, va colpejar repetidament i va retorçar les extremitats» a la nena de manera habitual durant aquells quatre mesos. «La menor va ser brutalment colpejada de manera reiterada», va assenyalar la jutge. La bebè presentava múltiples fractures a les costelles, les cames i els braços. Les seqüeles no han pogut ser encara determinades i la sentència va imposar en total 8 anys i 10 mesos de presó a l’acusat i va fixar una indemnització mínima de 10.000 euros per a la nena.
El pare va recórrer la sentència davant l’Audiència Provincial de Palma per reclamar una rebaixa de la condemna. D’una banda, considerava que s’havia d’apreciar l’atenuant de reparació del mal perquè abans del judici va consignar 1.000 euros per fer front a la indemnització. La sala replica que és una quantitat «ínfima» en comparació amb el mal causat. També va demanar una rebaixa per la seva suposada drogoaddicció, que l’Audiència no considera provada. El tribunal tampoc atén la reclamació per no aplicar la traïdoria. Sí que considera que s’ha de rebaixar la pena en sis mesos al no poder aplicar el subtipus agreujat pel fet que les agressions es produïssin al domicili familiar, ja que la sentència no ho va reflectir en els fets provats.
