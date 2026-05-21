Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rodatges a ManresaAuditori d'IgualadaPatum 2026Agressió a ManresaJonathan AndicEutanàsia
instagramlinkedin

10 de juny

Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús

L’acte de commemoració tindrà dues parts, hi acudiran autoritats eclesiàstiques i polítiques i també fidels de les parròquies barcelonines

Vista de l’auditori sobre el creuer de la basílica i sota la Torre de Jesús de la Sagrada Família

Vista de l’auditori sobre el creuer de la basílica i sota la Torre de Jesús de la Sagrada Família / Ferran Nadeu

Carles Cols

Barcelona

Unes 8.000 persones (4.000 dins de la basílica i 4.000 més a l’exterior) assistiran el 10 de juny a la missa que el papa Lleó XIV celebrarà a la Sagrada Família en record d’Antoni Gaudí. Es commemoraran aquell dia els 100 anys de la mort de l’arquitecte. Autoritats eclesiàstiques i polítiques (Felip VI, Pedro Sánchez, Salvador Illa...) coparan part d’aquest aforament previst, però els responsables del temple han repartit 3.200 invitacions entre les parròquies de la diòcesi perquè les reparteixin entre els fidels.

L’acte de commemoració tindrà dues parts. Primer, el Papa oficiarà la missa a l’interior del temple. Després, Lleó XIV sortirà a l’exterior i des d’allà beneirà la Torre de Jesús, culminada aquest mateix any i punt no només més alt de la ciutat, sinó també l’Everest de les esglésies de tot el món.

Notícies relacionades

[Notícia en ampliació]

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
  2. Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
  5. La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
  6. El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius
  7. Preocupació entre les cases de colònies davant l'amenaça dels docents: 'Sense sortides escolars no arribarem a final d'any
  8. Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: 'El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix

Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús

Així serà el gran acte del Papa a la Sagrada Família: 8.000 convidats, missa i benedicció de la torre de Jesús

Aquests són els festius que cauen en dissabte que hauran de ser compensats amb dia lliure aquest 2026 després de la sentència de l’Audiència Nacional

Aquests són els festius que cauen en dissabte que hauran de ser compensats amb dia lliure aquest 2026 després de la sentència de l’Audiència Nacional

Jesús Vázquez confessa que va necessitar teràpia després de la seva sortida de Mediaset: “No va ser gaire bonic el final"

Jesús Vázquez confessa que va necessitar teràpia després de la seva sortida de Mediaset: “No va ser gaire bonic el final"

Manresa aprova un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

Manresa aprova un pla financer per assegurar que complirà les regles fiscals

Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga

Arriba la Patum de la Pietat, testimoni del Corpus als barris de Berga

ERC manté Rufián com a candidat malgrat la seva disposició a liderar un nou espai d’esquerres

ERC manté Rufián com a candidat malgrat la seva disposició a liderar un nou espai d’esquerres

Pèrdues milionàries i amb Musk d’amo absolut: els secrets de SpaceX revelats a la sol·licitud per a la sortida més gran a borsa de la història

Pèrdues milionàries i amb Musk d’amo absolut: els secrets de SpaceX revelats a la sol·licitud per a la sortida més gran a borsa de la història

La Policia Local d'Igualada denuncia dos homes per tinença d'estupefaents

La Policia Local d'Igualada denuncia dos homes per tinença d'estupefaents
Tracking Pixel Contents