Cuida la visió per gaudir més de la vida
Alliberar-se de les ulleres, cuidar la retina i fer-se una revisió ocular anual —tant en infants com en adults— són tres bons motius per acudir a un centre especialitzat en oftalmologia. L’equip de Miranza Manresa t’acompanya en tot el procés.
El desig de veure bé sense necessitat d’ulleres o lents de contacte és un dels principals motius pels quals moltes persones visiten l’oftalmòleg. Avui dia, la cirurgia refractiva, tant amb procediments làser com amb la implantació de lents intraoculars, ha assolit un alt nivell de perfeccionament i ofereix múltiples opcions per corregir la miopia, l’astigmatisme i la hipermetropia, ampliant cada vegada més l’abast de pacients que poden beneficiar-se d’aquests tractaments.
Els especialistes de Miranza Manresa, on s’incorporen els últims avenços en cirurgia oftalmològica, destaquen que la clau és personalitzar la indicació quirúrgica, amb un estudi preoperatori complet i l’experiència dels experts per identificar la tècnica més adequada per a cada pacient.
No només les persones amb defectes refractius poden desprendre’s de les ulleres, sinó també aquelles amb presbícia o “vista cansada” mitjançant la cirurgia del cristal·lí. Aquest procediment, utilitzat també en la cirurgia de cataractes, ajuda a prevenir aquest problema associat a l’envelliment. Les lents intraoculars premium permeten corregir, a més, altres defectes refractius previs, oferint una solució integral i altament personalitzada.
Atenció ocular i quirúrgica avançada
Quan apareix la presbícia, al voltant dels 45 anys, és un bon moment per acudir a l’oftalmòleg i fer-se una revisió ocular completa que permeti descartar o detectar els primers símptomes d’altres problemes visuals associats a l’edat. És el cas del glaucoma, les cataractes o les patologies de retina, que requereixen un coneixement molt especialitzat per oferir el millor diagnòstic i tractament. El centre compta amb experts en cada part de l’ull per garantir una atenció precisa i de qualitat.
Pel que fa a la retina, una estructura fonamental per a la visió, els seus danys poden ser irreversibles si no es tracten a temps patologies com la retinopatia diabètica, per a la qual el centre disposa de fàrmacs innovadors que s’administren directament a l’interior de l’ull a la consulta. Aquestes teràpies d’injecció intraocular, en constant evolució, també s’utilitzen per tractar la degeneració macular associada a l’edat (DMAE), un problema cada vegada més freqüent a causa de l’augment de l’esperança de vida.
Cuida la visió sense desplaçar-se a Barcelona
Sovint es creu que per a una cirurgia ocular d’alta qualitat cal anar a Barcelona. Miranza Manresa ho desmenteix: el centre disposa de quiròfan propi i servei d’anestesiologia, cosa que permet operar qualsevol patologia ocular a Manresa amb totes les garanties i tecnologia de centre de referència.
Des de la cirurgia refractiva làser SMILE —exclusiva a la regió— fins a intervencions de retina, glaucoma o oculoplàstia, tot es realitza en un entorn proper, personalitzat i amb especialistes en cada part de l’ull.
A més, el centre ofereix una atenció integral per a tota la família: des dels 3 anys, amb especialistes en oftalmologia pediàtrica que detecten i tracten alteracions visuals com la miopia, l’estrabisme o la hipermetropia; fins als adults, amb seguiment de patologies associades a l’edat com les cataractes, el glaucoma o la DMAE.
Referents en salut ocular infantil
Els especialistes de Miranza Manresa expliquen que una bona visió comença des de la infància. Els especialistes en oftalmologia pediàtrica del centre alerten que un de cada quatre infants presenta alteracions visuals no diagnosticades i que la miopia ja afecta prop del 20% dels nens entre 5 i 7 anys.
L’augment de la miopia infantil, així com els casos d’hipermetropia i estrabisme, pot afectar el desenvolupament visual i el rendiment escolar. La detecció precoç és clau, ja que la majoria de patologies es poden tractar amb èxit abans que finalitzi el desenvolupament visual. Per aquest motiu, es recomanen revisions oculars anuals a partir dels 3 anys, així com tractaments innovadors per frenar la progressió de la miopia.
