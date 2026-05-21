Els pàrquings metropolitans per a bicis guanyaran el 20% de places el 2027
L’AMB impulsa cinc nous Bicibox en estacions de tren i metro de l’Hospitalet i el Prat dins de la seva aposta per instal·lacions de més dimensió, amb capacitat per a entre 50 i 100 vehicles.
Glòria Ayuso
El servei d’aparcament segur per a bicicletes de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el popular Bicibox, augmentarà en un 20% el seu nombre de places el 2027. La institució metropolitana impulsa un canvi d’estratègia amb el desenvolupament d’espais més grans en punts clau intermodals i estacionaments mixtos per a curta i llarga estada en locals comercials d’edificis públics.
El Bicibox compta actualment amb 3.380 places per aparcar la bicicleta sense el risc que sigui sostreta o danyada. La majoria, 2.700, es reparteixen en prop de 200 mòduls amb espai per a 7 o 14 bicicletes distribuïts per tot el territori metropolità. S’hi afegeixen unes 600 places en aparcaments d’alta capacitat. L’AMB vol centrar ara el creixement del servei precisament en aquest segon model. En els pròxims mesos obrirà nous Bicibox de més mida, amb capacitat per a entre 50 i 100 bicicletes. Amb aquestes incorporacions, el servei arribarà l’any que ve a 4.000 places.
Vuit noves instal·lacions
Després de comprovar l’èxit dels primers Bicibox de 100 places a Gavà i Badalona, s’impulsen vuit noves instal·lacions. Quatre estan en execució en punts estratègics de l’Hospitalet: l’estació de Rodalies de Bellvitge, l’Hospital de Bellvitge, l’avinguda Carrilet just on s’ubiquen l’estació de FGC i l’estació de la línia L1 de metro, així com al metro de Collblanc. Els instal·la Benito Urban, guanyadora de dels concursos públics que tenen un valor d’entre 120.000 i 160.000 euros.
A més, està també a punt d’inaugurar-se l’aparcament d’alta capacitat a l’estació de Rodalies del Prat. S’unirà als recentment oberts a les estacions del metro Cèntric i Les Moreres de la línia L9 sud, i al de l’estació de Rodalies de Viladecans.
Des del seu desplegament el 2010, l’AMB considera que els mòduls Bicibox de 7 i 14 places ja cobreixen tot el territori i són presents en el 90% de les estacions ferroviàries, cosa que ha convertit el servei en una xarxa de referència a tot l’Estat. El següent pas és obrir aparcaments amb més capacitat on hi ha més demanda, com a Viladecans, on tres mòduls sempre plens s’han substituït per un de més gran. "Estem estudiant oportunitats per continuar ampliant les places allà on es requereix més oferta. Ara creixerem en gran capacitat", assenyala Marc Iglesias, que és director de serveis de Mobilitat Sostenible de l’AMB.
Les fórmules seran diferents segons cada lloc: en alguns casos, es podran instal·lar aparcaments independents, però també s’està planejant amb els ajuntaments metropolitans transformar locals buits en una planta baixa de titularitat pública. Aquesta fórmula ja s’ha aplicat a Sant Joan Despí i Sant Cugat-Mirasol. El pròxim d’aquest tipus s’ubicarà en un local comercial a Molins de Rei, en una nova promoció pública prevista per a finals d’any. "Aquest model permet oferir places de rotació i, al mateix temps, places de llarga durada per al veïnat", explica Iglesias, una opció que es contempla estendre a més aparcaments. En la creació dels Bicibox, el municipi assumeix la inversió inicial i l’AMB s’encarrega després de la gestió de l’aparcament incorporant-lo a la xarxa metropolitana.
L’AMB treballa així mateix amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) per integrar al Bicibox la xarxa de Bicitancats, els seus aparcaments tancats a les estacions de Sant Vicenç dels Horts, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Martorell Enllaç. De fet, la Generalitat té previst crear 20 grans aparcaments en estacions de tren d’aquí al 2030, segons el seu Programa d’Actuació de la Bicicleta 2030. La intenció de l’AMB és que els que s’ubiquin en territori metropolità passin a ser també Bicibox, per mirar de comptar amb un sistema homogeni i fàcil d’utilitzar.
