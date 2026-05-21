Fad Juventud compleix 40 anys impulsant el benestar dels joves
Patricia Martín
Fad Juventud va celebrar ahir l’acte de llançament del seu 40è aniversari. L’entitat referent en el benestar juvenil va començar, la singladura cap al 1986, com a Fundació d’Ajuda contra la Drogoaddicció (Fad), de la mà del general Gutierrez Mellado i la reina Sofia. I, en les seves quatre dècades d’història, ha ampliat el seu camp d’actuació i ha adaptat els seus programes i línies d’ajuda als canvis socials, culturals i tecnològics del moment. De fet, el seu actual president, José Ignacio Goirigolzarri, va destacar la capacitat de l’entitat per "reinventar-se", analitzant "les necessitats de la joventut i desenvolupant programes en funció d’aquestes".
"Els desafiaments canvien, però continua sent imprescindible escoltar la joventut i generar respostes col·lectives que contribueixin a millorar les seves oportunitats i benestar", va destacar, mentre que Asís Martín de Cabiedes, president de la Comissió de Mitjans de Fad Juventud, va indicar que "una societat només serà sana si els joves són capaços de desenvolupar les seves capacitats amb voluntat pròpia i anàlisi crítica", principis que segons el seu parer impulsa l’entitat a través de l’"educació, la prevenció de conductes de risc i el suport al seu desenvolupament personal i social".
En els seus 40 anys d’història, Fad Juventud ha passat de ser una resposta urgent al problema apressant de les drogues, que en els 80 va truncar la vida de molts joves, a convertir-se en una fundació dedicada al recolzament integral de les noves generacions, amb un enfocament basat en la prevenció i l’educació, que reivindica la necessitat de situar el benestar juvenil al centre del debat social i polític. Les seves principals línies d’actuació se centren en la salut mental, la igualtat, la participació, l’ocupabilitat o la prevenció de riscos socials o digitals. Per exemple, el telèfon 900 16 15 15 ha sigut, des dels anys 80, un salvavides per a més de 400.000 persones.
