La jutge substituta que va reactivar la investigació
Formada a Granollers i Mollet, està especialitzada en qüestions civils
Germán González
Quan la jutge Raquel Nieto Galván (Barcelona, 1974) va ser nomenada substituta al Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell, el juny del 2025, la investigació per la mort d’Isak Andic estava ja oberta. En aquell moment, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tractava d’una mort accidental. A l’incorporar-se al jutjat, Nieto Galván va reactivar el cas. Va ser ella la que va donar l’ordre als Mossos d’examinar el contingut del telèfon mòbil de Jonathan Andic. El mòbil li va ser requerit el 9 de setembre. La policia va investigar si Andic va fer més fotos el dia de la caiguda, quines trucades va fer i va intentar aclarir la relació que mantenia amb el seu pare. La jutge va prendre la decisió després de rebre l’informe amb el contingut del mòbil d’Isak Andic, que va quedar destrossat, i després de saber que Jonathan havia canviat de terminal poc després de l’accident. En el marc d’aquestes indagacions policials, el fill del magnat va passar de testimoni a investigat per la mort del seu pare. Les diferents pròrrogues i el secret de les actuacions ordenat per la jutge han permès als Mossos continuar investigant per reunir els indicis que ara han presentat i segons els quals la magistrada va ordenar presó provisional sota fiança d’un milió d’euros per al fill de l’amo de Mango.
Formada com a advocada a Granollers i Mollet del Vallès, està especialitzada en qüestions civils tot i que també ha tractat qüestions relacionades amb delictes informàtics. A més d’haver sigut gerent d’un bufet d’advocats a Mollet, va ser sòcia d’una empresa especialitzada a oferir assessorament jurídic i psicològic a dones. També va ser membre de l’Observatori de Violència de Gènere de Mollet i de la Comissió de Violència de Gènere del Col·legi d’Advocats de Granollers.
