Les aglomeracions al metro canvien per la crisi de Rodalies

Fabra i Puig i Diagonal, que enllacen amb autobusos o amb els FGC, creixen en usuaris en detriment de Sants Estació i Sagrera, intercanviadors amb el tren.

Les aglomeracions al metro canvien per la crisi de Rodalies / JORDI COTRINA / EPC

Glòria Ayuso

Barcelona

La crisi de Rodalies ha trastocat les rutes habituals dels usuaris del transport públic. En el primer trimestre de l’any, els tres grans intercanviadors del metro i de Rodalies a Barcelona capital van perdre 729.000 viatgers. Es tracta de Sagrera, Catalunya, Sants Estació i Passeig de Gràcia.

Mentrestant, les estacions de metro de Fabra i Puig (L1) i Diagonal (L3 i L5), que enllacen amb estacions d’autobusos o Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), van créixer en 775.000 validacions, segons dades de TMB sol·licitades per EL PERIÓDICO. Tant és així que l’estació de Diagonal va arribar a desbancar en nombre d’usuaris Catalunya, tradicionalment la més freqüentada de tota la xarxa. A l’epicentre de la ciutat, a Catalunya arriben els trens de Rodalies i des d’aquest punt s’enllaça amb les línies L1 i L3 del metro i amb Ferrocarrils. Però la Diagonal, connectada per un àgil passadís amb l’estació de FGC de Provença, va guanyar 200.000 usuaris, fins als 4,5 milions, mentre que Catalunya en va perdre 100.000 i es va quedar amb 4,2 milions.

Més pronunciada va ser, no obstant, la pèrdua d’usuaris a Sagrera i Sants Estació. L’afluència a les dues estacions va descendir en 300.000 persones. A Sagrera va significar una disminució del 10%, al passar dels 3,2 als 2,9 milions d’usuaris. En el cas de Sants Estació, va suposar un 11% menys, al quedar-se amb 2,5 milions.

En l’altre extrem hi ha les estacions que van augmentar el volum d’usuaris. Va sobresortir per sobre de totes Fabra i Puig, amb un augment del passatge del 35%, fins als 2,3 milions d’usuaris. Va guanyar fins a 600.00 usuaris. Al tractar-se d’una estació petita, poc preparada per a l’arribada massiva dels autobusos interurbans que van servir de substitució dels trens de Rodalies, va registrar una aglomeració notable de persones, que va obligar a reforçar la presència de personal per gestionar els fluxos d’entrada i sortida de viatgers, i evitar aglomeració a les escales i les andanes.

Igual que Fabra i Puig, una altra estació que habitualment és menys transitada enfront dels grans intercanviadors però que va guanyar protagonisme de manera molt destacada amb la crisi de Rodalies va ser la de Badalona Pompeu Fabra, de l’L2 del metro. En aquest cas, van augmentar un 20% els usuaris, 200.000 més, fins als 1,3 milions. Una quantitat més que ressenyable tenint en compte que representen un volum important respecte al seu flux habitual.

Mostra una vegada més com els usuaris de Rodalies van optar per dirigir-se al metro per viatjar fins a Barcelona. En aquest sentit, TMB va reforçar l’L1 i l’L5 després de Setmana Santa amb nous combois per donar resposta a l’important augment de viatgers.

L’estació de Plaça Espanya, no obstant, va mantenir el mateix nombre d’usuaris de l’any anterior, 3,9 milions de passatgers. Connecta amb la terminal final de la línia Llobregat-Anoia de FGC.

En l’àmbit general, en el primer trimestre de l’any, el metro de Barcelona va registrar un 3,2% de validacions més que en el mateix període de l’any anterior, al passar dels 121,9 milions als 125,8. Es tracta d’un creixement "moderat", segons TMB, tenint en compte que la tendència general d’usuaris ha anat a l’alça de manera contínua.

El ple de l'Ajuntament de Manresa comença amb una declaració institucional de rebuig a les agressions i als discursos d'odi

V Informe Etalentum sobre l'Impacte de la Intel·ligència Artificial Generativa a les Pimes i la seva governança NOMÉS EL 9% DE LES PIMES DEL BAGES UTILITZA LA IA DE FORMA ESTRUCTURAL DAVANT DEL 40% DE LES GRANS EMPRESES

Habitatge, mobilitat i educació: totes les claus del pacte Govern-Comuns per als pressupostos

El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

Rufián posa condicions a ERC per tornar a ser candidat i alhora s'ofereix a liderar un nou espai d'esquerra a Espanya

Qui és qui en la trama Plus Ultra?

El Barça celebra la Lliga amb un sopar a Castelldefels per tot el que val: Laporta aclamat, Araujo tenyit de blau, Lamine amb la seva nova parella...

La Pobla de Claramunt busca apropar l'hàbit cultural als seus habitants

