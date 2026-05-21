Repte als municipis
Assaig inèdit de repartiment de paqueteria: una línia de bus interurbà aprofita el maleter buit per a mercaderies
Sagalés assaja una ruta de repartiment al corredor Mataró-Granollers-Sabadell, que cobreix amb la línia e13, en què el conductor deixa a les estacions la mercaderia, que es distribueix en bicicleta en l’últim quilòmetre
Glòria Ayuso
El maleter buit del bus interurbà podria ser una de les solucions, tal com ja s’està assajant, per descongestionar les ciutats davant l’auge del repartiment de mercaderies. Els municipis busquen respostes al creixement imparable de la distribució urbana, impulsada pel comerç electrònic, però també pel proveïment quotidià de supermercats, farmàcies, hostaleria i indústria.
El problema anirà a més i obliga a canviar de manera urgent l’actual model que multiplica les operacions de càrrega i descàrrega. Una de les mesures que s’està provant sobre el terreny és aprofitar per a la distribució la xarxa de bus interurbà, que es desplega per tot el territori.
Repartiment local en bicicleta
L’empresa d’autobusos Sagalés participa en un projecte pilot al corredor Mataró-Granollers-Sabadell, que cobreix amb la línia e13, amb la idea d’estendre’l a altres connexions. L’objectiu és prescindir de furgonetes sense afegir nous vehicles a la carretera: “No incorporem cap transport nou, i el bus cada dia fa el seu trajecte habitual amb el maleter buit”, explica la coordinadora operativa de Som Ecologística, Zoï Geeraert. Els conductors carreguen la mercaderia i la dipositen en espais d’emmagatzematge (nanohubs) situats a les estacions d’autobús. Des d’allà, una empresa local reparteix els paquets en bicicleta en l’últim quilòmetre.
Sant Cugat i Mollet
La iniciativa s’ha presentat aquest dijous a la Jornada Catalana de la Mobilitat de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a Vilanova i la Geltrú, que ha reunit municipis, sector privat i administracions per trobar solucions.
La iniciativa de Sagalés es duu a terme també amb la participació de l’empresa suïssa OVO Logistics, que proposa la instal·lació d’aquests espais d’emmagatzematge a les poblacions des d’on concentrar les mercaderies i distribuir-les amb la participació d’empreses de repartiment locals i sostenibles a cada municipi.
Sant Cugat i Mollet també estan assajant aquestes iniciatives de repartiment integrat i local. A Sant Cugat, el pilot busca millorar l’eficiència de la ciclologística en zones on hi ha molta dispersió entre el hub i els punts de lliurament. A Mollet, l’assaig situa el nanohub fora del centre urbà i ubica allà mateix les bicicletes de càrrega, amb la idea d’escalar el model a altres poblacions.
Solució mixta
El debat parteix d’un diagnòstic compartit: la logística és imprescindible, però el seu creixement desordenat amenaça de col·lapsar les ciutats. Als petits municipis també és necessària, però entregar un paquet pot costar entre un 30% i un 60% més. La solució, segons els experts, ha de ser diferent en cada cas. La directora d’Operacions Corporatives del Grup Giró, Carme Javierre, ha demanat als ajuntaments que parlin amb els operadors logístics: “Tenen les dades i propostes de com millorar-ho”. Segons el seu parer, la logística ha de deixar de tractar-se com un element extern i passar a formar part del model de ciutat dels pròxims anys.
Per al director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, la distribució urbana de mercaderies s’ha de treballar des d’una dimensió metropolitana. Valdés ha reclamat “un canvi radical respecte al que està passant ara”. L’ATM ha presentat una nova eina que aviat posarà a disposició dels municipis per planificar millor la distribució, recolzant-se en tota mena de dades sobre tots els operadors i la seva activitat.
També el regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, ha considerat que la gestió actual als municipis “correspon al segle passat” i no s’adequa a la realitat. Com a propostes, ha defensat l’elaboració de plans de logística urbana sostenible, la creació d’empreses de mobilitat municipals i de microhubs amb la participació d’empreses locals del tercer sector.
