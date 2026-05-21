Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

La iniciativa municipal s’estendrà a partir del setembre a Torreforta i Bonavista i se centrarà en negocis de restauració i hostaleria

Només un de cada tres comerços de Tarragona utilitza el català per a dirigir-se als clients

Més de 50 restaurants de Tarragona volen millorar el coneixement del català per a atendre els seus clients

Tarragona exigirà el català en la retolació de nous comerços i estudia ajudes econòmiques

Terrasses a la plaça de la Font de Tarragona. / Mar Rovira / ACN

Jan Magarolas

Tarragona

L'Ajuntament de Tarragona iniciarà a la tardor la segona fase de la campanya 'Comerços aprenents, parlem-nos en català', amb la que vol arribar a 200 establiments dels barris de Ponent, concretament de Torreforta i de Bonavista. Es tracta de la mateixa campanya començada l'abril de 2025 als barris del centre de la ciutat i que va arribar a 56 establiments (el 28% del total dels visitats). Precisament en aquests últims és on ara es començarà la segona part de les accions, amb el repartiment de material amb consells per aplicar l'idioma i els recursos disponibles.

Segons han anunciat avui la consellera de Cultura, Sandra Ramos, i la consellera de Comerç de Tarragona, Montse Adan, la campanya s'estendrà, al setembre, a 200 comerços de Ponent de Tarragona. Aquests establiments, majoritàriament de restauració i hostaleria, seran escollits en funció del material i de les prestacions que ofereixen en català, i de si no presten atenció al client en català. De tots els negocis que es visitin, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNL), des de l'Ajuntament ja avisen que alguns optaran per unes ajudes i d'altres és possible que les rebutgin.

En la primera fase de la campanya, que es va iniciar a l'abril de l'any passat, i amb una formació que es va allargar des del juliol al desembre, hi van participar 56 establiments del Serrallo, la Part Alta i l'entorn de les Rambles. Alguns van escollir la formació del personal per aprendre l'idioma, d'altres van optar per les ajudes de l'administració per rotular i oferir el material informatiu en català. Tot plegat, segons han recordat les conselleres Ramos i Adan, parteix de la diagnosi de 2023 en què es va identificar que la situació del català als comerços de Tarragona havia retrocedit els últims anys.

Precisament en aquests comerços d'hostaleria i restauració de la primera fase ara s'iniciarà el repartiment de materials, com cartelleria, tríptics informatius, posa-gots i estovalles de paper, amb consells i continguts en català, per tal que siguin utilitzats amb els clients, així com recursos disponibles. L'acció va dirigida als propietaris i responsables dels comerços així com a enginyers, col·legis professionals i gestories que tenen un paper clau a l'hora d'assegurar el compliment de les lleis catalanes de política lingüística.

Durant la presentació de les noves accions, realitzada al Mercat Central de Tarragona, Ramos ha explicat que a l'Ajuntament "preocupa molt l'ús del català, que no ho fa de manera paral·lela a com ho fa la població" i ha assenyalat "la voluntat de promoure l'ús pràctic de l'idioma a tots els àmbits de les nostres vides". Per la seva banda, Adan ha reivindicat el comerç de proximitat com a part de la "identitat de la ciutat" i ha assegurat que "no s'entendria que no ens poguessin entendre i atendre en català".

Tarragona ampliarà la campanya per impulsar el català als comerços a 200 establiments de Ponent aquesta tardor

Els grups que volen convertir la C-55 en autovia reclamen que el desdoblament total consti a la planificació de futur

Denuncien actes vandàlics a l'interior de l'església de la Verge de la Pau d'Òdena

Puig-reig arrenca cinc dies de tradició, música i oci en una festa major popular i inclusiva

Cardona viurà una Festa de la Sal emmarcada en els cent anys de l'inici de l'activitat minera

El casal de les piscines de Solsona establirà un aforament de 170 participants per setmana a fi d'equilibrar la demanda

Aquests són els festius que cauen en dissabte que hauran de ser compensats amb dia lliure aquest 2026 després de la sentència de l'Audiència Nacional

Jesús Vázquez confessa que va necessitar teràpia després de la seva sortida de Mediaset: "No va ser gaire bonic el final"

