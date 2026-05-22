Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan GarcíaPlans cap de setmanaHorari Baxi Manresa-Reial MadridJonathan AndicBus ManresaInés GarcíaPasapalabra
instagramlinkedin

Acord entre Sindicats i Renfe

Desconvocades les vagues de Rodalies previstes per al 27 de maig i el 5 de juny

Els sindicats UGT i CCOO han arribat a un acord amb Renfe en la segona jornada de mediació liderada pel departament d’Empresa i Treball

CCOO i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny, dies de les aturades de professors

Usuaris de Rodalies esperen el tren a Mollet del Vallès.

Usuaris de Rodalies esperen el tren a Mollet del Vallès. / ZOWY VOETEN

Pau Lizana Manuel

Barcelona

Les seccions ferroviàries dels sindicats CCOO i UGT han arribat aquest divendres a un acord amb Renfe i no convocaran finalment les vagues parcials previstes per al pròxim dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Les aturades coincidien amb les jornades de protestes generals dels professors i amenaçaven de perjudicar greument la mobilitat a l’àrea de Barcelona. Els treballadors del sector reclamen més seguretat als seus trens i una estabilitat més gran del personal a Catalunya.

Segons denuncien els sindicats, Catalunya és la comunitat autònoma on es produeixen més actes vandàlics als trens i on elsempleats de Renfe reben més agressions. Per això, reclamen sobretot que es compti amb més interventors –el que coneixem com a ‘revisors’– per poder incrementar la vigilància sobre els trens.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
  2. Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
  3. Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
  4. El mòbil d’Andic no tenia dades d’abans de la mort del seu pare
  5. Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
  6. Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
  7. Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
  8. Com pot Mango evitar una crisi per la detenció de Jonathan Andic? El llegat del pare, una estratègia «intel·ligent» i la inèrcia del consumidor

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»

Guardiola confirma que deixa el Manchester City després de 10 anys: «No em preguntin per què me’n vaig. Sé que és el meu moment. Res és etern»

El Govern manté el seu pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb ERC i els Comuns

El Govern manté el seu pressupost de gairebé 50.000 milions i reserva 900 milions per complir amb ERC i els Comuns

Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa

Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa

Revelen detalls de l’estat de Britney Spears en ser arrestada: “parlava amb accent britànic”

Revelen detalls de l’estat de Britney Spears en ser arrestada: “parlava amb accent britànic”

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre persones per cultivar marihuana a Sant Esteve Sesrovires i Piera

Els Mossos d’Esquadra detenen quatre persones per cultivar marihuana a Sant Esteve Sesrovires i Piera

Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes

Cap dels 14 passatgers de l’Hondius en quarantena al Gómez Ulla té símptomes

Ingressa en un hospital de Berlin un metge estatunidenc contagiat d'ébola

Ingressa en un hospital de Berlin un metge estatunidenc contagiat d'ébola

Barcelona, la Generalitat i l’Estat s’alien per destinar 433 milions al futur pol científic de la Ciutadella

Barcelona, la Generalitat i l’Estat s’alien per destinar 433 milions al futur pol científic de la Ciutadella
Tracking Pixel Contents