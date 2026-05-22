Acord entre Sindicats i Renfe
Desconvocades les vagues de Rodalies previstes per al 27 de maig i el 5 de juny
Els sindicats UGT i CCOO han arribat a un acord amb Renfe en la segona jornada de mediació liderada pel departament d’Empresa i Treball
CCOO i UGT convoquen vaga parcial a Rodalies el 27 de maig i el 5 de juny, dies de les aturades de professors
Pau Lizana Manuel
Les seccions ferroviàries dels sindicats CCOO i UGT han arribat aquest divendres a un acord amb Renfe i no convocaran finalment les vagues parcials previstes per al pròxim dimecres 27 de maig i divendres 5 de juny, segons ha pogut saber EL PERIÓDICO. Les aturades coincidien amb les jornades de protestes generals dels professors i amenaçaven de perjudicar greument la mobilitat a l’àrea de Barcelona. Els treballadors del sector reclamen més seguretat als seus trens i una estabilitat més gran del personal a Catalunya.
Segons denuncien els sindicats, Catalunya és la comunitat autònoma on es produeixen més actes vandàlics als trens i on elsempleats de Renfe reben més agressions. Per això, reclamen sobretot que es compti amb més interventors –el que coneixem com a ‘revisors’– per poder incrementar la vigilància sobre els trens.
