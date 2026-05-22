Els experts coincideixen: els infants no haurien de tenir telèfon mòbil amb internet abans d’aquesta edat
Un excés d’exposició a les pantalles s’ha relacionat amb problemes de salut, tant físics com psicològics
Clara Dalmau Merencio
Un dels dúbtes més freqüents que sorgeixen entre els pares que tenen fills encara en edats primerenques és quina és l’edat ideal perquè tinguin un telèfon mòbil propi.
Un estudi d’Educo, publicat l’any passat pel Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, indica que als 10 anys més del 60% dels infants ja disposen del seu propi 'smartphone', una xifra que puja fins al 93% als 13 anys.
Educo assegura que el 2021 un 31,6% dels i les adolescents d’11 a 18 anys va dir que passava més de cinc hores diàries connectat a Internet entre setmana. Aquest percentatge augmenta fins al 49,6% durant el cap de setmana.
Aquestes dades generen una clara preocupació entre els experts, que asseguren que l’ús d’un mòbil en edats massa primerenques pot tenir greus conseqüències.
Els perills per un excés d’exposició a pantalles
L’Institut Català de la Retina (ICR) alerta dels possibles perills que comporta que un infant s’exposi massa hores a aquests aparells. «Un excés d’exposició a pantalles i contingut de mala qualitat s’ha relacionat amb problemes de salut com obesitat, descans insuficient, retard en el desenvolupament d’habilitats socials, dèficits en l’ús del llenguatge, violència, problemes d’atenció i baix rendiment escolar».
Aquestes conseqüències es deuen al fet que els més joves són un col·lectiu vulnerable que encara està en la seva plena etapa de desenvolupament. A banda dels ja esmentats, l’ICR assegura que l’infant també pot desenvolupar problemes visuals:
- Miopia: durant les darreres dècades el nombre de persones que pateixen miopia ha augmentat considerablement i, en part, té a veure amb les activitats a curta distància com l’ús de pantalles. «Passar més temps a l’aire lliure, especialment en edats més joves, pot retardar l’aparició i la progressió de la miopia», assegura l’institut
- Fatiga visual: fa referència als símptomes que s’experimenten després de passar molt de temps utilitzant la visió pròxima. Alguns dels més comuns són la picor als ulls, la visió borrosa i el mal de cap. Per això és recomanable fer pauses freqüents i evitar passar més de 20 minuts mirant la pantalla sense aixecar la vista.
- Ull sec: mirar una pantalla disminueix la freqüència del parpelleig. Així com els adults tenen solucions alternatives, com l’ús de llàgrimes artificials, la recomanació per als infants és clara: passar menys temps fent ús de pantalles.
«Cal retardar l’edat d’ús de noves tecnologies»
L’Associació Espanyola de Pediatria (AEP), per la seva banda, va fer un estudi el 2025 en què va arribar a la conclusió que «cal retardar l’edat d’inici d’ús de les noves tecnologies».
L’AEP explica que durant la infància, l’ús excessiu de la tecnologia introdueix alteracions en el son, en l’alimentació, canvis en el volum cerebral, dolor cervical i lumbar, cefalea (mal de cap) i alteracions visuals. A més, també altera les conductes de l’infant, com pot ser el sedentarisme, és a dir, la manca d’activitat física regular i llargs períodes d’inactivitat (assegut o reclinat) amb baixa despesa energètica, cosa que pot arribar a derivar en problemes de salut com l’obesitat infantil.
En l’etapa de l’adolescència és quan es produeixen canvis cerebrals importants. L’ús de la tecnologia pot interferir en el procés maduratiu, de manera que redueix la capacitat d’atenció o la memòria i augmenten les reaccions impulsives o distraccions. «Tot això pot conduir a dificultats com pitjor rendiment i menor capacitat intel·lectual», assegura l’associació.
El problema del sedentarisme
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) explica que la manca d’activitat física provoca més de cinc milions de morts arreu del món cada any en tots els grups d’edat. Segons l’organització, «actualment més del 23% dels adults i el 80% dels adolescents no fan prou activitat física».
Tant l’AEP com l’OMS coincideixen en les recomanacions sobre l’ús de pantalles en la infància: els infants menors de 6 anys no haurien d’utilitzar cap tipus de tecnologia. Dels 7 als 12 anys el temps màxim recomanable és d’una hora diària amb restriccions parentals per accedir a Internet.
És important regular l’accés que tenen els infants a aquesta xarxa, ja que «no tenen desenvolupat el sentit crític ni la força de voluntat per limitar-ne l’ús», afirma l’ICR. Si es fa ús d’Internet, és important que sigui sempre amb la supervisió d’un adult.
Dels 13 als 16 anys l’associació recomana un ús màxim de pantalles de dues hores diàries i amb eines de control per accedir a Internet.
Paquet de mesures per regular l’ús de mòbils
Així com afirma l’AEP, «és important que els infants tinguin referents saludables respecte a l’ús dels dispositius, cosa que redundarà en millors dinàmiques familiars i més desenvolupament personal».
De fet, experts com el pediatre Carlos González asseguren que els fills no haurien de posseir un dispositiu mòbil propi fins, com a mínim, als 16 anys. A més, el president del Govern d’Espanya, Pedro Sánchez, va impulsar al febrer un paquet de mesures legislatives i reguladores per reforçar el control de les plataformes digitals. El president vol prohibir l’accés a les xarxes socials als menors de 16 anys i obliga que les plataformes digitals implementin sistemes efectius de verificació d’edat.
Fonts
- La vida empantallada (Educo)
- Ús de pantalles en la infància (ICR)
- Noves recomanacions sobre pantalles en infància i adolescència (AEP)
- Per créixer sans, els infants han de passar menys temps asseguts i jugar més (OMS)
