L’acte del Papa a la Sagrada Família reunirà 8.000 convidats
Autoritats eclesiàstiques i polítiques i també fidels de les parròquies barcelonines acudiran a l’acte pel centenari de Gaudí. El Pontífex celebrarà la missa i després beneirà la torre de Jesús.
Carles Cols
Unes 8.000 persones (4.000 dins de la basílica i 4.000 més a l’exterior) assistiran el 10 de juny a la missa que el papa Lleó XIV celebrarà a la Sagrada Família en record d’Antoni Gaudí. Es commemoraran aquell dia els 100 anys de la mort de l’arquitecte. Autoritats eclesiàstiques (cardenals i no pas menys de 200 bisbes) i polítiques (Felip VI, Pedro Sánchez, Salvador Illa…) ompliran part d’aquest aforament previst, però els responsables del temple han repartit ja 4.200 invitacions entre les parròquies de la diòcesi perquè les facin arribar als fidels.
L’acte de commemoració tindrà dues parts. Primer, el Papa, que prèviament haurà baixat en un acte íntim a la cripta per conèixer el sepulcre de l’arquitecte de Déu, com de vegades se’l qualifica, oficiarà la missa a l’interior del temple. Serà una celebració religiosa en què potser un dels moments més interessants, per a creients i agnòstics també, serà la part cantada, amb un cor d’unes 600 veus, una xifra majúscula, tot i que lluny de les 1.200 que Gaudí va arribar a preveure al seu dia. Aquesta eucaristia la podran seguir per pantalles des del carrer de Marina (on l’Ajuntament de Barcelona corre contra rellotge per acabar les obres) les 4.000 persones esmentades.
La major part d’aquest públic, uns 3.000 fidels, hi podrà accedir gràcies a les invitacions de les parròquies, perquè a l’interior de la basílica les entrades parroquials seran només 1.200. Per a aquest públic, el del carrer de Marina, el més interessant arribarà després de la missa. Lleó XIV sortirà a l’exterior i des d’allà beneirà la torre de Jesús, culminada aquest mateix any i el punt no només més alt de la ciutat, sinó també l’Everest de les esglésies de tot el món. A aquella hora es començarà a fer de nit sobre la ciutat, de manera que la benedicció papal coincidirà amb l’encesa d’una il·luminació especial de la qual els responsables de l’acte no han volgut donar més detalls per preservar d’aquesta manera una certa sorpresa.
La visita del Papa a la Sagrada Família forma part dels 31 actes que des de fa mesos i fins al 31 de desembre té previst celebrar el patronat de la basílica per commemorar el centenari de la mort de Gaudí. En total, el temple ha destinat 3,2 milions d’euros a aquesta commemoració, però, tal com ha explicat el director general, Xavier Martínez, aquest pressupost no ha anat en detriment dels fons amb què es financen les obres, sinó que ha sigut aportat íntegrament per tota mena d’empreses que col·laboren amb la Sagrada Família, com ara CaixaBank, Telefónica, Prosegur, Condis, Cuatrecasasas, Henkel, Tiqets, Musement, Clorian, Endesa, Audioguiarte, Get Your Guide, Viking i P&M.
Els actes del centenari es tancaran el 31 de desembre amb un concert, però pel camí hi ha una llarga llista de fites. Actualment, s’exhibeix al Palau Robert una exposició sobre els 144 anys d’història del temple, tot i que, potser, per significatiu, és especialment interessant el fet que el Congrés Mundial d’Arquitectes ha sol·licitat celebrar una entrega de premis a la nau principal de la basílica. Pocs gremis han sigut més reticents al llarg d’aquests 144 anys a la continuació de les obres de la Sagrada Família i aquesta sol·licitud és, en certa manera, un penediment per totes les crítiques abocades.
Espai singular
Els detalls sobre com serà la benedicció de la torre de Jesús els ha revelat Martínez en un dels espais més singulars del temple, un auditori circular encaixat entre el creuer de la nau principal i la nau de la torre central. L’últim cop que el temple va convocar allà els mitjans, era encara un lloc en obres, ara és ja una sala acabada, molt lluminosa i en la qual un dels detalls que més crida l’atenció és un vidre circular enmig del terra des del qual es poden contemplar els visitants, com puntets llunyans, mentre visiten la nau principal.
El director de les obres, Jordi Faulí, ha aprofitat l’ocasió per repassar les últimes novetats arquitectòniques, com, per exemple, que ja ha sigut hissada fins a l’interior de la creu l’escultura del xai. Però, sobretot, ha convidat a conèixer per dins l’interior de la torre de la Verge, d’un blanc ceràmic, evidentment, immaculat, i que ha sigut inevitable que alguns dels presents, sobretot els diversos periodistes de Tarragona acreditats, comparessin amb la torre de refrigeració d’una central nuclear.
