Mig segle del primer trasplantament de medul·la òssia d’Espanya
El 22 de maig de 1976, l’Hospital de Sant Pau va fer un procediment només dut a terme als EUA i va aconseguir la remissió completa del càncer en una nena de 13 anys.
Beatriz Pérez
Han passat 50 anys, però Teresa Álvarez, d’ara 64, encara s’emociona al recordar-ho. No pot evitar plorar: per la pèrdua de la seva germana, ja fa mig segle, i pel carinyo i la gratitud que encara sent cap al metge que la va tractar, el doctor Andreu Domingo, hematòleg fundador de la Unitat d’Hematologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). La Teresa i la seva bessona univitelina, Modesta, es van convertir en el primer cas de trasplantament de medul·la òssia d’Espanya. Modesta tenia només 13 anys i patia una leucèmia aguda. Va ser Teresa qui li va donar medul·la òssia, necessària perquè Modesta havia recaigut després de rebre un tractament de quimioteràpia mesos abans.
La pacient va rebre l’alta al cap de tres setmanes perquè els metges van aconseguir la remissió completa de la leucèmia. El trasplantament, fet a l’Hospital de Sant Pau i el primer que es realitzava a Espanya, va ser un èxit clínic: no únicament va salvar en aquell moment la vida de la pacient, també va obrir la porta al fet que milers de persones que patien malalties hematològiques greus també es poguessin beneficiar d’aquesta opció.
Desgraciadament, Modesta va acabar morint temps després i la seva germana Teresa la recorda amb amor. "Recordo que em van dir que havien de fer-me un trasplantament perquè jo era la germana bessona. Ella va morir. Però va ser el primer pas per al que vindria després", explica la Teresa. "Primer va millorar molt, però al cap de pocs mesos va tornar a recaure. No vaig tenir por. Només mirava la meva germana. M’era igual les vegades que s’haguessin de fer trasplantaments, només volia que se salvés", afegeix entre llàgrimes. "També recordo el doctor Domingo, ens vam sentir molt acompanyats per ell i era com un familiar".
Punt de partida
El primer trasplantament de medul·la òssia a Espanya es va fer a Sant Pau el 22 de maig de 1976. Aquella fita mèdica i científica va marcar l’inici del desenvolupament del trasplantament hematopoètic al país en un moment en què aquest procediment encara era molt experimental al món i va situar Barcelona i aquest hospital en l’avantguarda europea de l’especialitat. Fins avui, Sant Pau ha dut a terme més de 4.000 trasplantaments, i ha consolidat un dels programes amb més trajectòria, experiència i reconeixement internacional. L’hospital va celebrar dimecres a la tarda un acte commemoratiu als jardins del Recinte Modernista.
Aquell equip mèdic pioner estava liderat pel ja esmentat doctor Andreu Domingo, però també per Josep Cubells –pediatre i oncòleg i exdirector del Servei de Pediatria de Sant Pau– i Isabel Badell –pediatra i hematòloga i exdirectora de la Unitat d’Hematologia Pediàtrica i exresponsable del Programa de TPH Pediàtric de Sant Pau. "Avui, l’hospital continua formant part de la comunitat que contribueix a l’avenç científic i mèdic en aquest àmbit", afirma Javier Briones, director del Servei d’Hematologia de Sant Pau i director del Grup d’Investigació en Hematologia Oncològica i Trasplantament de l’IR Sant Pau. "Cada trasplantament comença amb el mateix gest: una persona que decideix, de manera totalment altruista, donar les seves cèl·lules per ajudar una altra persona".
