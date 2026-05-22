El Parlament demana la destitució de Parlon i Trapero
Carlota Camps
L’acord d’ERC i els Comuns amb el Govern per aprovar els pressupostos no va impedir ahir que Salvador Illa patís un revés parlamentari. La Cambra catalana va aprovar una moció que demana la destitució de la consellera d’Interior, Núria Parlon, i del director de la Policia, Josep Lluís Trapero, per la infiltració de dos agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de professors. El text aprovat també considera que aquest dispositiu policial va ser "un atemptat contra el dret de reunió i manifestació". Els republicans van votar a favor de les dues destitucions, mentre que els Comuns només van donar el seu sí al relleu del director de la policia catalana i es van abstenir en el cas de la titular del departament.
Concretament, a favor de la destitució de Trapero hi van votar Junts, ERC, els Comuns i la CUP, mentre que Vox i Aliança Catalana es van abstenir i només el PSC i el PP hi van votar en contra. En el cas de Parlon, els suports van ser els mateixos, a excepció dels Comuns, que es van abstenir. El grup parlamentari liderat per Jéssica Albiach va canviar el sentit del seu vot després que el PSC votés a favor del punt que demana prohibir la infiltració d’agents del cos de Mossos en associacions, col·lectius o sindicats sense autorització judicial. La petició no té caràcter vinculant, però és una nova clatellada al Govern.
