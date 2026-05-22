La reforma pendent de la Magòria començarà el 2028
Jordi Ribalaygue
Les obres pendents per edificar al solar de l'antiga estació ferroviària de La Magòria, al barri de la Bordeta i enganxat a la Gran Via a Barcelona, començaran el gener del 2028, cinc anys més tard dels que es va anunciar en principi. L'ajuntament ha revelat la nova previsió després de tancar el concurs en el qual ha triat el projecte per a un dels edificis del conjunt d'equipaments planificat des del 2020 per ocupar la parcel·la, adquirida a la Generalitat el 2016 i que inclou 21.424 metres quadrats.
A les dependències amb què s'espera que la reforma comenci a desencallar-se cohabitaran instal·lacions esportives amb d'altres per a les brigades de neteja i jardineria. La construcció ha d'estar llesta cap al 2031 i s'estima que costarà 36 milions d'euros. "És un projecte llargament esperat i reivindicat", expressa la regidora de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, que explica que el calendari s'ha pogut definir una vegada resolts els recursos que s'havien presentat en el procés d'adjudicació. L'immoble contindrà un camp de futbol amb graderia i 8.000 metres quadrats, un altre de futbol 7 de 2.300 metres quadrats, un pavelló amb quatre pistes i 2.500 metres quadrats i 12 pistes cobertes de petanca en 1.700 metres quadrats, les primeres sota sostre a Espanya. Conviuran en 13.500 metres quadrats que permetran el retorn d'equips i esportistes després d'un llarg reallotjament.
D'una banda, hi haurà un centre soterrat per als equips de neteja de carrers, amb 3.600 metres quadrats repartits en zona d'estacionament per a vehicles, taller, zona tècnica i planta de transferència de residus de la recollida viària. De l'altra, s'allotjarà un centre de treball subterrani de Parcs i Jardins, de 900 metres quadrats per allotjar una cinquantena de treballadors i aparcament per a la flota encarregada del manteniment de zones verdes del districte de Sants-Montjuïc. Els accessos als espais esportius i a les dependències per al personal municipal estaran separats.
