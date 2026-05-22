Sagalés assaja una ruta per repartir paqueteria amb bus interurbà
L’empresa de transport de viatgers omple els maleters de la línia e13 amb productes que es deixen a les estacions i després es distribueixen en bicicleta en l’últim quilòmetre.
G. A.
El maleter buit del bus interurbà podria ser una de les solucions per descongestionar les ciutats davant l’auge del repartiment de mercaderies. Els municipis busquen respostes al creixement de la distribució urbana, empesa pel comerç online i el proveïment quotidià de supermercats, farmàcies, hostaleria i indústria.El maleter buit del bus interurbà podria ser una de les solucions, tal com ja s’està assajant, per descongestionar les ciutats davant l’auge del repartiment de mercaderies. Els municipis busquen respostes al creixement imparable de la distribució urbana, empesa pel comerç electrònic, però també pel proveïment quotidià de supermercats, farmàcies, hostaleria i indústria.
El problema anirà a més i obliga a canviar de manera urgent l’actual model que multiplica les operacions de càrrega i descàrrega. Una de les mesures que s’està provant és aprofitar per a la distribució la xarxa de bus interurbà, que es desplega per tot el territori. El problema anirà a més i obliga a canviar de forma urgent l’actual model que multiplica les operacions de càrrega i descàrrega. Una de les mesures que s’està provant sobre el terreny és aprofitar per a la distribució la xarxa de bus interurbà, que es desplega per tot el territori. L’empresa d’autobusos Sagalés participa en un projecte pilot al corredor Mataró-Granollers-Sabadell, que cobreix amb la línia e13, amb idea d’estendre’l a altres connexions. L’objectiu és prescindir de furgonetes sense afegir nous vehicles a la carretera: "No incorporem cap transport nou, i el bus cada dia fa el seu trajecte habitual amb el maleter buit", explica la coordinadora operativa de Som Ecologística, Zoï Geeraert. Els conductors carreguen la mercaderia i la dipositen en espais d’emmagatzematge (nanohubs) situats a les estacions d’autobús. Des d’allà, una empresa local reparteix els paquets en bicicleta.L’empresa d’autobusos Sagalés participa en un projecte pilot al corredor Mataró-Granollers-Sabadell, que cobreix amb la línia e13, amb idea d’estendre’l a altres connexions. L’objectiu és prescindir de furgonetes sense afegir nous vehicles a la carretera: "No incorporem cap transport nou, i el bus cada dia realitza el seu trajecte habitual amb el maleter buit", explica la coordinadora operativa de Som Ecologística, Zoï Geeraert. Els conductors carreguen la mercaderia i la dipositen en espais d’emmagatzemament (nanohubs) situats a les estacions d’autobús. Des d’allà, una empresa local reparteix els paquets amb bicicleta en l’últim quilòmetre.
La iniciativa es va presentar ahir en la Jornada Catalana de la Mobilitat de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (Amtu) a Vilanova i la Geltrú, que va reunir municipis, sector privat i administracions per trobar solucions.La iniciativa s’ha presentat aquest dijous en la Jornada Catalana de la Mobilitat de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a Vilanova i la Geltrú, que ha reunit municipis, sector privat i administracions per trobar solucions. La iniciativa de Sagalés es porta a terme amb la participació de l’empresa suïssa OVO Logistics, que proposa la instal·lació d’espais d’emmagatzematge a les poblacions per concentrar les mercaderies i distribuir-les amb empreses de repartiment locals i sostenibles a cada municipi.La iniciativa de Sagalés es porta a terme també amb la participació de l’empresa suïssa OVO Logistics, que proposa la instal·lació d’aquests espais d’emmagatzematge a les poblacions des dels quals concentrar les mercaderies i distribuir-les amb la participació d’empreses de repartiment locals i sostenibles a cada municipi.
Sant Cugat i Mollet estan assajant unes iniciatives de repartiment integrat i local. A Sant Cugat, el pilot busca millorar l’eficiència de la ciclologística en zones amb dispersió entre el hub i els punts d’entrega. A Mollet, l’assaig situa el nanohub fora del centre urbà i ubica allà les bicicletes de càrrega, amb la idea d’escalar el model a altres poblacions.Sant Cugat i Mollet també estan assajant aquestes iniciatives de repartiment integrat i local. A Sant Cugat, el pilot busca millorar l’eficiència de la ciclologística en zones on hi ha molta dispersió entre el hub i els punts d’entrega. A Mollet, l’assaig situa el nanohub fora del centre urbà i ubica allà mateix les bicicletes de càrrega, amb la idea d’escalar el model a altres poblacions.
El debat parteix d’un diagnòstic compartit: la logística és imprescindible, però el seu creixement desordenat amenaça de col·lapsar les ciutats. Als petits municipis també és necessària, però entregar un paquet pot costar entre un 30% i un 60% més. La solució, segons els experts, ha de ser diferent en cada cas. La directora d’Operacions Corporatives a Grup Giró, Carme Javierre, va demanar als ajuntaments que parlin amb els operadors logístics: "Tenen les dades i propostes de com millorar-ho". Segons creu, la logística ha de deixar de tractar-se com un element extern i formar part del model de ciutat dels pròxims anys.El debat parteix d’un diagnòstic compartit: la logística és imprescindible, però el seu creixement desordenat amenaça de col·lapsar les ciutats. Als petits municipis també és necessària, però entregar un paquet pot costar entre un 30% i un 60% més. La solució, segons els experts, ha de ser diferent en cada cas. La directora d’Operacions Corporatives a Grup Giró, Carme Javierre, ha demanat als ajuntaments que parlin amb els operadors logístics: "Tenen les dades i propostes de com millorar-lo". Segons el seu parer, la logística ha de deixar de tractar-se com un element extern i passar a formar part del model de ciutat dels pròxims anys.
Dimensió metropolitana
Per al director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, la distribució urbana de mercaderies s’ha de treballar des d’una dimensió metropolitana. Valdés va reclamar "un canvi radical respecte al que està passant ara". L’ATM va presentar una nova eina que aviat posarà a disposició dels municipis per planificar millor la distribució, recolzant-se en dades sobre els operadors i la seva activitat.Per al director general de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Manuel Valdés, la distribució urbana de mercaderies s’ha de treballar des d’una dimensió metropolitana. Valdés ha reclamat "un canvi radical respecte al que està passant ara". L’ATM ha presentat una nova eina que aviat posarà a disposició dels municipis per planificar millor la distribució, recolzant-se en tota mena de dades sobre tots els operadors i la seva activitat.
El regidor de Mobilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Gerard Llobet, va considerar que la gestió actual als municipis "correspon al segle passat" i no s’adequa a la realitat.
- Pep Guardiola ja busca casa a Barcelona: una propietat de 15 milions d’euros a Pedralbes de luxe i amb vistes al mar
- Així sona la versió en català de 'La Perla' de Rosalía, cantada per la manresana Sara Roy
- Un mecànic avisa: aquest és el dia de la setmana que has d'evitar anar a passar la ITV
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Se suspèn el Festival i l'Acadèmia de Música de Solsona per les acusacions de tres exalumnes del Liceu al president de la fundació
- La Fundació Mango que Isak Andic va voler muntar i va acabar de separar-lo del seu fill Jonathan Andic
- El TSJC confirma que Berga va discriminar el secretari municipal en la revisió salarial i obliga a apujar-li el sou amb efectes retroactius