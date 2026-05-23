Francesco Arezzo, president de Rotary Internacional: "Barcelona ha sigut molt generosa a l’acollir el 2027 la convenció que s’havia de fer a Dubai"
El dirigent de l’organització internacional xifra els participants en més de 20.000
«Tenim prop de 36.000 clubs a 190 països. En total, 1,2 milions de membres»
Toni Sust
¿Una aventura d’un any?
El president del Rotary Internacional assumeix el càrrec l’1 de juliol cada any i l’abandona el 30 de juny de l’any següent, és a dir, que jo seré president fins al 30 de juny. És un any molt intens, excepcional, de fortes emocions, de grans experiències, i tot això compensa l’esforç que requereix.
¿Com s’organitza el Rotary?
És una entitat organitzada amb una gran capil·laritat. Una associació de clubs: en tenim prop de 36.000 a 190 països. Cada club té el seu president, que ho és per un any. Uns 100 clubs formen un districte, i cada districte té un governador. Un grup de districtes, entre 10 i 12 en funció de les dimensions, formen una zona, que té un director que ho és per un període de dos anys. Els directors de tot el món formen el consell central del Rotary Internacional i jo soc el president d’aquest consell. En total, hi ha 34 zones que tenen 17 directors, perquè cada director representa dues zones.
¿I l’elecció és democràtica?
.És un sistema absolutament democràtic i transparent, cap càrrec s’atorga des de dalt, tots per votació. El president és elegit per una comissió de 17 directors que ja no ho són.
¿Quants socis té el Rotary?
1,2 milions a tot el món.
¿Com va començar?
Va ser fundada el 23 de febrer de 1905 a Chicago per un jove advocat que es deia Paul Harris. Ell venia d’una petita ciutat nord-americana (va néixer a Racine, Wisconsin i va viure des dels tres anys a Wallingford, Vermont) i es va trobar un Chicago en aquest 1905 que era una ciutat on la vida era difícil, en la qual els negocis eren dominats per taurons sense escrúpols. Una gran part de la població vivia en una pobresa extrema. Harris es va proposar recrear l’ambient de província on la gent es coneixia i s’ajudava, i amb aquest objectiu va crear el primer club retari, el Rotary Club Chicago, per oferir alleujament i ajuda a la comunitat. Tot i que avui pugui suscitar un somriure, el primer projecte del club va ser construir serveis higiènics públics en una zona de Chicago en la qual hi havia un mercat, era una necessitat de la comunitat. Hi havia només 20 socis, però ja pensaven en aquests problemes que ningú solucionava.
¿Per què la paraula Rotary?
Ve de la cultura nord-americana: el primer emblema del Rotary era una roda de carro dels que anaven a l’oest americà. I perquè les primeres reunions es duien a terme en cases dels socis per rotació, i d’aquesta roda que girava ve l’emblema posterior, una roda dentada, que significa que cadascun de nosaltres som un petit engranatge d’una màquina més gran.
¿Com es va estendre l’organització pel món?
Es va expandir per localitats dels EUA i poc després als països veïns: primer a Mèxic i el Canadà i després a Cuba. I a continuació, per tot el món. A Europa, el primer país que va tenir Rotary va ser Londres. Hi ha certa competència entre Londres i Dublín per haver sigut el primer club europeu però sembla que va ser Londres. A l’Europa continental, el primer club va obrir a Madrid, va ser fundat el 1920, i el tercer va ser a Barcelona, el 1922. (A Catalunya hi ha ara 67 clubs dels quals 15 són a la capital catalana).
Molta gent associa el Rotary amb milionaris que dediquen una part de la seva fortuna personal a la beneficència.
Segurament en les primeres etapes se’ls veia com a gent adinerada perquè el 1920 o el 1925, els que podien permetre’s viatjar a un altre país per a una convenció, amb el cost econòmic que suposava, formaven part de l’elit econòmica. Ara viatjar és més fàcil i el Rotary està obert a totes les categories professionals.
Vostè té 72 anys i és sicilià, de Ragusa. ¿A què es dedica?
Vaig treballar fins al 30 de juny de l’any passat (quan va accedir a la presidència). Era, soc, ortodontcista, un dentista que s’ocupa de l’alineació dental. La meva filla treballa en la meva consulta, treballem junts. ¡Potser ara quan acabi el meu any com a president em diu que no em necessita més! .
Entre els objectius del Rotary figuren qüestions molt variades.
L’objectiu del Rotary quan va ser fundat va ser alleujar les necessitats de la gent que pateix. Gent que visqui a la teva comunitat, a la veïna, però també a tot el món. Per nosaltres, una comunitat del Congo no és estrangera, forma part de la nostra família. Som una gran família repartida per tot el món, resoldrem problemes allà on es donin.
¿I com hi ajuda un soci?
Abans que res, involucrant-se. Treballant per a la comunitat. Un exemple personal: fa cinc anys que a Ragusa divendres a la tarda, amb altres membres, preparem menjar calent per a més de 100 persones. Quant a la comunitat que és lluny, per exemple per a un projecte al Senegal, aporto ajut econòmic. Tenim la Fundació Rotary, que recull entre 400 i 500 milions d’euros tots els socis i els reparteix on són més necessaris. M’agrada remarcar que el nostre objectiu principal és aconseguir la pau al món. No podem aconseguirla pau entre dos països en guerra: no tenim exèrcit ni ambaixadors. Però podem intervenir abans de la guerra perquè sigui més difícil que n’hi hagi una, millorant l’ambient, que és un pas cap a la pau. Creant una societat més justa. Al prevenir les malalties del món fem que la guerra sigui més difícil.
Estem actualment en un moment molt complicat.
Duríssim. Tenim vuit centres per la pau en localitats de tot el món i cada any es llicència una trentena de joves de cadascun d’ells, és a dir, prop de 250 en total, que fan un màster de prevenció de la guerra a fi que treballin en diferents països, sobretot en organitzacions internacionals, com l’ONU, l’Unicef, la Unesco. Enviem uns 8.000 estudiants cada any a estudiar 12 mesos en un país estranger. Això significa crear ponts de pau per a les nacions. Una persona que ha viscut un any al Japó mai ho veurà com un país enemic. Són petits passos, però sens dubte és millor fer una cosa que no fer res.
Som aquí parlant perquè el Rotary celebrarà l’any vinent a Barcelona la seva convenció anual, i vostè es va reunir dilluns amb l’alcalde Collboni.
El 2027, la convenció s’havia de celebrar a Dubai, però la situació internacional és incerta, cosa que parlàvem ara, i no es podia confirmar com a seu per a l’any que ve. Demanem al comitè organitzador de Barcelona i a la ciutat, on la convenció se celebraria el 2029, anticipar-la dos anys. Trobem una gran disponibilitat, Barcelona ha sigut molt generosa a l’acceptar avançar la convenció que el Rotary i acollir la cita que se celebrarà el 2027 aquí.
¿Quanta gent vindrà?
Entre 20.000 i 25.000 persones. La convenció dura quatre dies, però molta gent aprofita per quedar-se més. Calculem que la convenció deixarà uns 70 milions d’euros a Barcelona.
¿On es farà?
A la Fira, a la Gran Via. En altres zones de Barcelona farem algunes reunions amb donants. En tenim alguns de molt generosos.
¿Persones i empreses?
Empreses també, però sobretot es tracta de persones.
¿Quant fa que és membre del Rotary i per què va ingressar?
Fa 37 anys que soc membre i vaig entrar per un motiu una mica particular. El meu pare va morir molt jove, amb 45 anys. Quan vaig tornar a Ragusa després d’estudiar a Padova, amics del meu pare em van dir que no havien tingut temps d’entrar-lo com a soci, i que els agradaria que entrés jo. La veritat és que jo no coneixia gaire el Rotary.
¿És cert que molta gent no coneix què és en realitat?
Probablement és culpa nostra, perquè no ens hem ocupat com seria degut de la comunicació. Sempre hem pensat que és molt important fer, però també ho és comunicar. Convido la gent de Barcelona a anar un dia a la convenció per veure quantes coses fem arreu del món. Quan ho veus, t’enamores del Rotary.
Molta gent associa el Rotary amb la maçoneria.
No hi pot haver una cosa més diferent. La maçoneria afavoreix els interessos de les persones que la integren. Nosaltres volem servir per damunt de tot interès personal. Treballem per a la comunitat.
