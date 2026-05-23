L’estratègia de la defensa passa per evitar el judici per jurat
Cristóbal Martell, advocat de Jonathan Andic, s’ha envoltat d’un ampli equip de penalistes per rebatre els indicis recollits pels Mossos. El grup ha firmat una clàusula de confidencialitat.
Al grup dels penalistes experts s’hi uneix l’agència de detectius Método 3
Germán González
La defensa de Jonathan Andic, encapçalada per l’advocat penalista Cristóbal Martell, ha posat en marxa una extraordinària maquinària jurídica i pericial per desmuntar, un a un, els indicis que han acumulat els investigadors i que han apuntalat la interlocutòria amb què la jutge d’instrucció el va acusar d’haver matat amb "premeditació" el seu pare, Isak Andic, fundador de Mango i, fins a la seva mort, l’home més ric de Catalunya. La preparació de la defensa, centrada a demostrar la innocència del seu client, aborda totes les fases del procediment, des de la instrucció judicial, que just acaba de començar, fins, arribat el cas, un hipotètic judici per jurat.
I aquí és on precisament l’equip legal de Cristóbal Martell, un dels penalistes més prestigiosos i que més cobra a Barcelona, ha posat la línia vermella. Si la investigació acaba amb una interlocutòria tan demolidora com la de dimarts passat, el cas es jutjaria al Tribunal del Jurat de Barcelona. Això significa que la decisió sobre la seva culpabilitat o innocència quedarà en mans de nou persones anònimes, escollides per sorteig, que hauran vist la imatge de Jonathan emmanillat i conduït pels Mossos d’Esquadra, i hauran escoltat i llegit hores i hores d’informació, debats i teories de tot tipus sobre la mort de l’empresari.
Els advocats penalistes saben que un jurat és del tot impredictible. De fet, l’exdiputat de CiU Oriol Pujol, fill de l’expresident Jordi Pujol, va acordar dos anys i mig de presó per cobrar comissions i utilitzar la seva influència política per tal d’afavorir empresaris per obtenir estacions d’ITV.
Davant aquesta situació, l’equip d’advocats de Jonathan Andic treballa per evitar el judici i el primer pas és desactivar tots els indicis incriminatoris durant la fase d’instrucció. Per fer-ho, Martell s’ha envoltat d’un grup de penalistes experts en procediments judicials mediàtics als quals s’ha imposat una clàusula de confidencialitat. Un d’ells és l’advocat Sebastián de Juan, que es trobava dimarts passat als jutjats de Martorell i va ser dels primers que va assistir Jonathan quan va ser arrestat.
A aquest equip també s’hi suma l’agència de detectius Método 3, que s’encarregarà d’elaborar proves pericials que apuntalin la versió que defensa Jonathan: que la caiguda del seu pare va ser accidental. Per aconseguir-ho utilitzarà tecnologia d’última generació com drons per examinar la zona de Collbató en la qual es va produir l’incident, ara gairebé inaccessible després dels despreniments de roques i terra dels últims mesos.
Tanmateix, Martell, especialista en grans causes de delictes econòmics i que ha portat personalitats com Jordi Pujol, Dani Alves, Leo Messi i Josep Lluís Núñez, s’enfronta ara a un procediment totalment aliè a la seva experiència com és el del jurat. Per aquesta raó, necessita un advocat especialista en aquesta disciplina, ja que no és el mateix enfrontar-se a un tribunal professional, format per tres magistrats, que a un amb nou persones del carrer.
Fonts judicials expliquen a aquest diari que la manera de dirigir-se a un tribunal popular, totalment aliè a l’argot legalista propi dels juristes, és fonamental per connectar amb el jurat i aconseguir un veredicte favorable. L’exposició raonada dels arguments d’acusació o defensa, la manera de preguntar als testimonis, de presentar les proves o de rebatre indicis no té res a veure amb un procediment habitual, ja que s’ha d’aconseguir molta més claredat.
El torn de la defensa
En la mateixa línia s’ha de preparar la declaració dels processats per generar empatia en el jurat. A més d’aquestes singularitats, s’ha de tenir en compte un factor afegit: qui eventualment podria seure al banc és el fill de l’home més ric de Catalunya, acusat d’haver matat el seu pare presumptament simulant un accident de muntanya. Aquest hipotètic escenari encara queda lluny. De moment, el Jutjat d’Instrucció número 5 de Martorell ha de seguir amb la investigació. Ara és el torn de la defensa, que demanarà la declaració de testimonis com els que eren a la zona de Collbató el 14 de desembre del 2024, quan van tenir lloc els fets, amb l’objectiu que expliquin l’estat d’ànim de Jonathan just després de la caiguda del seu pare.
Els moviments immediats de la defensa passen per fer una prova pericial que contraresti l’empremta apareguda en el presumpte punt de caiguda – i que segons els investigadors va ser preparada per simular un escenari d’accident – i per interrogar familiars d’Andic i personal de Mango que expliquin que la relació entre pare i fill era bona, en contra del que manté la jutge. Més enllà d’això, el primer pas dels advocats serà recórrer la interlocutòria en què es va deixar Jonathan en llibertat, previ pagament d’un milió d’euros. En aquest sentit, es demanarà que li tornin el passaport i li aixequin la prohibició de sortir del país, al·legant que des del primer moment ha col·laborat amb la justícia.
