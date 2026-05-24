Temps estival
Barcelona afronta una nit de calor tropical aquest diumenge, amb temperatures per sobre dels 20 graus
La previsió indica que els termòmetres oscil·laran entre els 20 i els 23 graus, després de vorejar aquests mateixos registres aquesta matinada passada
La calor puja a Barcelona aquest cap de setmana i les temperatures es disparen a 35 graus a Catalunya
Jordi Ribalaygue
Barcelona encara una de les primeres nits tropicals de la temporada, avançada per la intensa calor que predomina en els últims dies. El Meteocat pronostica que els termòmetres oscil·laran entre 20 i 23 graus des de les 21.00 hores d’aquest diumenge i fins a les 06.00 hores de dilluns. Les temperatures ja han sigut elevades i han dificultat dormir aquest matinada passada, tant a Barcelona com en altres localitats de Catalunya.
L’estació meteorològica del Raval ha marcat una mínima de 19,6 graus aquesta última nit, per sobre del que sol ser habitual al maig. En alguns punts s’ha viscut una nit tropical aquest diumenge, en què els termòmetres no han baixat dels 20 graus. Ha passat a Portbou, on no ha descendit dels 22 graus.
Les primeres nits en què ha costat aclucar els ulls anticipen que aquesta setmana vinent continuarà sent de profunda calor a Catalunya, encara més si és possible que aquests últims dies. Sens dubte, serà la més càlida des de començament d’any. Seguint la tònica d’aquest cap de setmana, les pròximes jornades seran plenament estivals, quan encara falta un mes per a l’inici de l’estiu.
Màximes per sobre de 30 graus
En la línia d’aquest diumenge, les màximes es plantaran per sobre dels 30 graus en general a l’interior de la comunitat a partir de demà. Les temperatures es mantindran altes almenys fins dijous o divendres. La costa també vorejarà els 30 graus durant la setmana, com s’espera que passi a Barcelona, o fins i tot superarà aquesta barrera, més pròpia de la temporada estiuenca encara per arribar.
Els pronòstics del Meteocat suggereixen que les temperatures aniran pujant dia a dia durant la setmanavinent. Ho farà de forma gradual però inexorable, a causa de la massa d’aire d’origen tropical que s’ha instal·lat sobre Catalunya. Fins i tot s’estima que el termòmetre voregi els 40 graus a Lleida i el seu contorn cap a dijous o divendres pròxims.
Aquests últims dies ja han sigut molt calorosos en algunes localitats de les Terres de Ponent. Al Pla de Lleida s’acumulen ja tres dies seguits en què s’han anotat 35 graus de màxima. Encara més intensa ha sigut la calor a Seròs (Segrià), on es van arribar als 36,1 graus divendres. És la temperatura més alta que s’ha registrat a Catalunya des de començament d’any.
